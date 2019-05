Szórakozássá teszi az alvást az új Pokémon játék

A Pokémon vállalata szerdán mutatta be Japánban tartott sajtótájékoztatóján legújabb alkalmazását, amely a népszerű Pokémon Go irányvonalát követi. A Pokémon Go a világ egyik legsikeresebb okostelefonos játéka, több millió aktív felhasználóval – olvasható a The Guardian brit napilapban.

Az új játék, a Pokémon Sleep célja, hogy az alvást egyfajta szórakozássá alakítsa.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!

Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl

— Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019