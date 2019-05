A mesterséges intelligencia köztünk él

Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói mesterséges neurális hálózathoz olyan speciális algoritmust fejlesztettek ki, ami képes emberi arcot társítani egy személy hangjához.

A mesterséges neuronháló egy intelligens biológiai ihletésű szimuláció, amely képes tanulni – adta ki az iReactor.

A hihetetlen hálózat képes megkülönböztetni hang alapján a rasszt, a kort, és a nemet egyaránt. Ahhoz, hogy a neurális hálózat ilyen mértékű különbséget tudjon tenni, és meg tudja „rajzolni” az emberhez tartozó karaktert, a tudósok közel egy millió eltérő képanyagot mutattak neki, amin körülbelül 100 ezer különböző ember található. A program külön kezeli a videó- és a hangsávokat.

AI used to animate heads using only one picture

Deep fakes are going to make it very hard to trust any video in the near future.. #AI #deepfakepic.twitter.com/yeJQJFlPao

— Matthijs Pontier (@Matthijs85) 2019. május 27.