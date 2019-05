Processzor nélkül marad a Huawei?

A Huawei elvesztette a legfontosabb okostelefon összetevőit, valamint a Google szolgáltatásokat az Androidon. Ez utóbbi különösen zavaró, mivel a gyártó egyik új készülékének sincs hozzáférése a Google alkalmazásaihoz, olyanokhoz, mint a Play Store, a Search vagy a Maps.

Az USA kormánya ugyan kedden átmeneti hozzáférést engedélyezett a Google Android szoftveréhez, annak érdekében, hogy a jelenleg is használatban álló készülékeket tovább lehessen működtetni.

Azonban a veterán chipgyártó cég, az ARM is elvágta az üzleti szálakat a kínai céggel, ami sokkal nagyobb csapás jelenthet, mint a Google-partnerség elvesztése.



Huawei ousted from working on Wi-Fi, SD Cards, RAM, chips and other industrial standards

This could mean Huawei might no longer be able to offer devices with SD slots

Even if Huawei came up with their own standard, it’ll no longer be the “standard”

https://t.co/yvA1hqKOUq

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019. május 24.