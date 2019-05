A küszöbig viszi a csomagot a Ford új robotja

A gépkocsigyártó cég kedden jelentette be, hogy egy új roboton dolgozik, és elképzelések szerint az emberi járáshoz hasonlóan mozgó Digit egészen a megrendelő küszöbéig képes a csomagokat kézbesíteni az önvezető autóból – olvasható a CNN hírei közt.

A Ford már egy ideje kísérletezik az online vásárlás népszerűségére építve önvezető autók gyártásával, nemrég azonban új ötlettel állt elő.

A vállalat úgy találta, hogy a vevőknek időnként kényelmetlenséget okoz, hogy ki kell jönniük a házból, és felvenni a csomagot az önvezető autóból, amely a járda mellett parkol. Így társult a robotokra specializálódott Agility startup céggel, amely központja Albany városában, Oregon államban található.

This human-like robot can climb steps, walk on uneven terrain and stay balanced even if it’s bumped. Ford is testing the robot, called Digit, with the goal of having it carry deliveries from self-driving cars to customers’ doorsteps. https://t.co/kyHVM10WdO pic.twitter.com/QTUExE4QNl

