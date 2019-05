Kikerült a Huawei laptopja a Microsoft Store-ból

Amerikai lapinformációk szerint a hétvégén kikerült a Huawei Matebook X Pro a Microsoft Store kínálatából, és már csak a készlet erejéig érhető el.

Orosz sajtóforrások még hétfőn arról számoltak be, hogy a Microsoft is felmondja együttműködését a Huawei kínai távközlési óriással a fogyasztói elektronika, valamint a b2b (a vállalkozások közötti marketing) szegmensekben. Ez gondot okozhat a Windows-alapú laptopokon és a Huawei Cloud fejlesztése is leállhat. A Huawei ugyanis a táblagépek és telefonok mellett laptopokat is gyárt, ezeken pedig Windows operációs rendszer fut.

A Kommersant információ szerint az orosz iroda, a többi leánycéghez hasonlóan, azt az utasítást kapta, hogy minden Huawei-jel folytatott ügyletet és kommunikációt a jövőben a redmonti központ veszi kézbe.

A The Verge információ szerint pedig a Huawei Matebook X Pro árusítása is megszűnik, valamint a Huawei termékek Windows frissítései is elérhetetlenné válhatnak a jövőben.

A Microsoft internetes oldalán már nem érhető el a Matebook, amely a lap szerint kategóriájában az egyik legjobbnak számított.

Az amerikai szoftvergyártó még nem adott ki hivatalos közleményt.

Az előzmények

A kereskedelmi háborúban Kína és az Egyesült Államok közötti ellentétek tovább éleződtek, miután az amerikai kormányzat súlyos szankciókkal sújtotta a kínai telekommunikációs óriásvállalatot.

Május 15-én Donald Trump szükségállapotot hirdetett, hogy megvédje az amerikai számítógépes hálózatokat a külföldi ellenségektől.

A rendelet gyakorlatilag megtiltja, hogy az amerikai cégek olyan külföldi távközlési vállalatokkal működjenek együtt, amelyek az amerikai hatóságok szerint veszélyt jelentenek az USA-ra. Washington szerint a kínaiak kémkedésre használják a Huaweit, de ezt mind a cég, mind a kínai vezetők cáfolják.

A korlátozás az Amerikával szövetséges államok cégeit is visszatarthatja a Huawei-jel kötött üzletektől.

Május 16-án a Google közölte, hogy felfüggeszti együttműködését a Huawei-jel. A Huawei telefonok új generációja már már a Google alkalmazások nélkül fog futni, vagyis azon a népszerű androidos programok, mint a Gmail, Google Play, vagy a térképszolgáltatás már nem lesz elérhető.

Az amerikai óriáscég bejelentése után a chipgyártók is sorra mondják fel együttműködésüket a kínai óriáscéggel. Az Intel és a Qualcomm után az ARM is beállt a sorba. A brit cég szállítja a chipeket a Huawei mobiltelefonokhoz, amely így még nehezebb helyzetbe került.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy 90 napra felfüggesztette a Huawei kínai távközlési óriásvállalat ellen hozott korlátozó intézkedések hatályba lépését, a könnyebb átmenet érdekében.

A Huawei, amely a világ egyik vezető információs és kommunikációs technológiai vállalata és a világ második legnagyobb okostelefon gyártója, leginkább az amerikai áramkör beszállítóktól függ.

A cég körüli botrány része a két ország között kialakult kereskedelmi háborúnak. A piacokon egyre nagyobb az aggodalom, hogy a vita hamarosan egy technológiai hidegháborúvá változik.