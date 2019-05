Egy amerikai start-up cég, a Hermeus olyan repülőgépet tervez fejleszteni, amellyel a hangsebességnél ötször gyorsabban utazhatunk, így New Yorkból Londonba kilencven perc alatt vagy annál is gyorsabban juthatunk majd el.

Az Aerospace űrtechnikai céggel társuló Hermeus start-up vállalat azt állítja, hogy pénzügyi forráshoz jutottak privát befektetőktől egy repülőgép fejlesztéséhez, amely Mach 5-tel – a hangsebesség ötszörösével – lesz képes közlekedni. Ha a terv sikerrel jár, forradalmasíthatja a transzatlanti kereskedelmi légiközlekedést –írja a CNN.

