Repülő taxit fejlesztett egy német cég

A prototípus első tesztrepülését május elején hajtották végre. Az applikáció alapú taxiszolgálatot a cég 2025-re tervezi több országban is elindítani – olvasható a CNN Business hírei közt.

és az utasok okostelefonjukon tudják majd a fuvart megrendelni.

Remo Gerber, a vállalat kereskedelmi igazgatója azt nyilatkozta, a taxit hétköznapi utasoknak tervezték, nem csak jómódú üzletembereknek.

A flying taxi that you can order through an app? This German company plans to make that a reality in the next six years. https://t.co/3iLtPX6JwS pic.twitter.com/FHJ09qK5C0

— CNN International (@cnni) May 19, 2019