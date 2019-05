Megtört a jég – Társul a Sony és a Microsoft

Az amerikai Microsoft és a japán Sony csütörtökön mondta ki a boldogító igent – írta a Microsoft. A két elektronikai óriás vállalat beteljesítették a Google félelmét.

„A két elektronikai cég elénk tárja a közös fejlesztésű, felhő alapú megoldást, a Microsoft Azure-t, ezzel támogatva a játék és a tartalom streaming szolgáltatásokat” – nyilatkozta az amerikai szoftvervállalat.

Bringing the power of Azure and Azure AI to Sony to deliver new gaming and entertainment experiences for customers https://t.co/cMRKFE74Yk

— Satya Nadella (@satyanadella) 2019. május 16.