Robotpilóta üzemmódban ütközött a Tesla autója

Két hónappal ezelőtt került címlapra a Tesla, miután egyik gépjárművük egy végzetes ütközés részt vevője volt, az egyesült államokbeli Floridában. Az ütközés szemtanúi szerint egy Tesla Model 3 futott egy kis teherautóba, tragikus módon a balesetben a Tesla vezetőjének meghalt. Az amerikai közlekedésbiztonsági ügynökség friss jelentése szerint a Tesla robotpilóta módja másodpercekkel a baleset előtt aktiválódott – írja a The Mirror.

