Tuning szappantartó, avagy hordozható konzol

Egy mobiltelefon, ami hasonló teljesítményre képes, mint a Galaxy Note9 vagy az iPhone Xr, de gamerek számára fejlesztették ki.

A ROG phone minden gamer megtestesült álma. Kiváló, egyedi teljesítmény, extrém, dizájnos kialakítás, óriáskijelző, extra hűtés és még sorolhatnám. A két nano SIM-kártya-slottal rendelkező gamer mobilon az Android 8.1 Oreo operációs rendszere fut.

(Fotó: Shutterstock/Lukmanazis)

A készülék maga egy gyorstöltéses 30W-s, 4000 mAh akkumulátorral rendelkezik, ami a jelenlegi legnagyobb akkumulátoros iPhone XS Max 3174 mAh-s telepéhez képest is jóval nagyobb. Ám ez a készülék nem mindennapi felhasználásra lett kitalálva, így egy igen különleges kiegészítőjével, a TwinView Dockkal egybekötve ennek a teljesítménynek közel kétszeresére képes.

A TwinView Dock további két sztereó hangszóróval van ellátva, akárcsak maga a készülék. Mindegyik úgy helyezkedik el, hogy kézzel ne lehessen kitakarni, NXP 9874 erősítőket építettek a készülékbe, ezzel tökéletes hangélményt nyújt a felhasználónak.

A készülék hivatalos honlapja szerint gyári tartozékai között megtalálható az úgynevezett AeroActive cooler – külső ventilátor, ami egyben elosztóként is üzemel, ugyanis usb type-c bemenettel rendelkezik, ami könnyedén lehetővég teszi a készülék töltését, akár játék közben is. Ám a telefon önmagában is igen különleges hűtésrendszert kapott.

A 3D Vapor Chamber technológia segítségével szinte egyáltalán nem is melegszik. Továbbá a felturbózott 2,96 GHz processzor szinte teljesen kihasználható, ha a telefont az úgynevezett X módba kapcsoljuk.

(Fotó: Shutterstock/Lukmanazis)

A lekerekített amoled kijelző panelje az eddigi létező legnagyobb képfrissítésre képes, amit telefon valaha tudott – 90Hz –, azonban sajnos a Gorilla Glass 6-tal ellátott 6 hüvelykes felület csak IPX4 tanúsítvánnyal rendelkezik, azaz csak fröccsenő víz ellen védett.

Az ASUS ROG Phone egészen hasonló teljesítményre képes, mint a Galaxy Note 9, az iPhone Xr vagy akár a Huawei Mate 20 Pro. De ez egy letisztult, könnyen használható mobil, amelyet kifejezetten gamerek számára fejlesztettek ki. A készülék remek vizuális, hang- és játékélményt ad. Habár por- és vízállósága kívánnivalót hagy maga után, a 60 fps-ben történő 4k videórögzítés, az ultraszonikus AirTriggers szenzorok, a kiváló hűtés és az RGB világítás kárpótolhatja a felhasználókat.