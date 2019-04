Füstölni kezdett a SpaceX Crew Dragon űrkapszula az utolsó teszt során

A Crew Dragon, a SpeceX új űrhajós „taxijának” teszt verziójának múlt szombati hajtómű próbáján valamilyen rendellenesség történt a Cape Canaveral légi bázison, az egyesült államokbeli Floridában. A hírek szerint a művelet közben nagy mennyiségű füst szállt fel a területről – írja a Scientific American.

A series of engine tests of SpaceX’s Crew Dragon spacecraft in Florida ran into problems, sending up thick clouds of smoke https://t.co/WJ5T6Xe8UR pic.twitter.com/CWGkDAcEgh

