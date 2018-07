Festményt a nappaliba? – Bemutatkozott a THE FRAME

A díjnyertes életstílus készülékkel újraértelmezhető, hogyan lehet szerves része a lakásnak a tévé.

A Samsung THE FRAME legújabb generációja a továbbfejlesztett funkcióknak, a testreszabási lehetőségeknek és a több mint 800 elérhető műalkotásnak köszönhetően nyüzsgő, folyamatosan változó galériává varázsolja a nappalit.

A felhasználóknak még az eddiginél is több lehetőség áll rendelkezésre, hogy ízlésük szerint alakítsák a nappalijuk kinézetét és hangulatát. A Samsung Art Store, tévés művészeti platform, a világ legnevesebb múzeumaiból, galériáiból és művészeitől származó műalkotások folyamatosan bővülő, sokszínű tárháza.

Legutóbb a The New York Times 30 ikonikus fotója, valamint a Victoria and Albert Museum 21 és a Teleworker galéria 10 műalkotása került bele a platform gyűjteményébe.

Mindegy, hogy a felhasználók az aktuális évszakhoz szeretnék igazítani a nappali dizájnját vagy csak egy vacsora erejéig frissítenék a helyiség hangulatát, a készülék személyre szabásával bármely térben a kívánt hatást érhetik el. A továbbfejlesztett felhasználói felületnek köszönhetően a műkedvelők a szoba színvilágát, valamint a műalkotás típusát (festmény vagy fotó) alapul véve böngészhetnek a különböző alkotások között.

Emellett, akárcsak egy zenelista esetén, összeválogathatják a személyre szabott gyűjteményüket, amelyet aztán véletlenszerű sorrendben olyan gyakran játszhatnak le, amilyen gyakran szeretnék.

Bekapcsolva televízió…

A tévé HDR10+ technológiás, tiszta, éles 4K UHD panellel érkezik, így a tartalom olyan minőségben tárul a nézők elé, ahogy azt a rendező vagy az alkotó művész megálmodta. A Samsung 2018-as QLED TV szériájához hasonlóan a THE FRAME 2018 is tartalmazza azokat az okos jellemzőket, amelyek megkönnyítik és felgyorsítják a televízió beállításának és a tartalom elérésének a folyamatát.

Az Effortless Log-in lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Bluetooth Low Energy (BLE) segítségével a telefonjukon elérhető Wi-Fi-hez és a Samsung-fiókhoz tartozó adataikat gyorsan átmásolják a tévékészülékükre anélkül, hogy emlékezniük kellene a jelszóra és újra be kellene gépelniük azt. A Samsung szabadalmaztatott Smart Hub menüje lehetővé teszi, hogy a felhasználók intuitív módon navigáljanak a streamszolgáltatások, a konzolok és a live TV funkciók között, miközben az Universal Guide a felhasználók egyéni ízlése szerint állítja össze a tartalmakat.

A készülékben már az S-Voice is helyet kapott, így a felhasználók a SmartThings IoT kezelőfelület segítségével hangvezérléssel indíthatják el a kedvenc műsoraikat, irányíthatják a kompatibilis csatlakoztatott soundbarokat, kamerákat és egyéb kiegészítőket.

…kikapcsolva műalkotás

Kikapcsolt állapotban pedig a mozgás- és fényérzékelőknek köszönhetően élethű műalkotássá válik. Ahogy egy bekeretezett kép is minden napszakban másképp néz ki, a THE FRAME szenzora is a helyiségben uralkodó fényviszonyokhoz igazítja a képernyő fényerejét.

A THE FRAME 2018 készüléken elérhető, továbbfejlesztett Samsung Art Store egy optimalizált platform. Az új funkciók között megtalálható a diavetítés, a tematikus összeállítás és saját gyűjtemény is.

A készülék falra szerelve a tökéletesen illeszkedő falikonzolnak köszönhetően rásimul a falra. A négy különböző – fekete, fehér, dió és bézs fa – személyre szabható mágneses keret lehetővé teszi, hogy a felhasználók a szoba stílusához igazodva alakítsák a káva színét.