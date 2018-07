SUSE Enterprise: a szoftveresen vezérelt jövő

Az Enterprise 15 operációs rendszer segítségével egyszerre működtethetők hatékonyan a szoftveresen vezérelt infrastruktúrák és a hagyományos adatközponti technológiák.

A SUSE bejelentette, hogy elérhetővé vált a SUSE Linux Enterprise 15 operációs rendszer. Az üzemeltetést és a DevOps megközelítést támogató megoldás rövidebb reakcióidőt és alacsonyabb költségeket eredményez, miközben az új típusú, digitális üzleti működés követelményeinek is eleget tesz.

A digitalizáció előretörésével a vállalatok világszerte alakítják át IT-rendszereiket, és sorra vezetik be a modern és agilis technológiákat, a különböző feladatokhoz és alkalmazásokhoz azonban különféle infrastruktúrákra van szükségük.

Ez gyakran azzal jár, hogy felhőalapú platformokat integrálnak a nagyvállalati rendszerekbe, összevonják a konténeres fejlesztést a hagyományossal, vagy ötvözik egymással a régi alkalmazásokat és a mikroszolgáltatásokat. A SUSE ezért „multimodális” operációs rendszert fejlesztett ki a hagyományos és az új típusú, szoftveresen vezérelt infrastruktúra közötti szakadék áthidalására. Így született meg a SUSE Linux Enterprise 15.

Az operációs rendszer továbbra is alapvető építőelemnek számít még a fejlettebb infrastruktúrákban is. A felhők működtetéséhez a Linux lett a preferált megoldás, ahogyan a modern, felhőalapú alkalmazások fejlesztéséhez is, emellett a szoftverfejlesztő vállalatok körében is kedvelt platform.

Napjainkban a Linuxot széles körben veszik igénybe hagyományos és új generációs szoftverek futtatására a hardveres, virtuális és konténeralapú környezetekben. A SUSE Linux Enterprise jól használható az SAP-alkalmazásokhoz, mainframe-rendszerekhez, a nagy teljesítményű számítástechnikában és más Linux Enterprise-központú alkalmazási területeken.