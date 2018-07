A repülőterekre becsekkolt a digitalizáció

A digitalizációban élen járó reptereken már robotokat használnak, kiterjesztett valóság segít az utasoknak tájékozódni, vizsgálják a blokklánc alkalmazásának lehetőségeit, és egyre több üzemeltető nyit a startupok felé.

A digitalizáció hajtóereje a hatékonyság növelése, a reptéri élmény erősítése – hangzott el az SAP szoftvercég nemrég megtartott, nemzetközi reptér konferenciáján, Budapesten.

Személyre szabott, összekötött információk

A repülőterek tavaly közel 4 milliárd utast szolgáltak ki, akiknek 97 százaléka legalább egy mobil eszközt is magával vitt. A mobilitás jobb kihasználása új bevételi forrásokat teremthet az utazási szektorban.

Ezt ismerte fel az a cég, amely a wifi hálózatokra csatlakozók kereséseit elemezve képes segíteni az üzleteket abban, hogy helyalapú, releváns ajánlatokat küldjenek a gépükre várakozóknak. Mobiladatokkal egyaránt dolgozik a Live Airport rendszer, amely egyetlen irányítópulton teszi áttekinthetővé a repülőtér komplex működtetését.

Az adatok bekötésével többek közt láthatóvá válik, hogy hányan igyekeznek a reptérre az egyes autómegosztó alkalmazások segítségével, hatékonyabbá tehető a parkolás, és előzetesen kezelhető a kialakuló tumultus az utascsarnokon belül.

Valós időben nyomon követhető az is, hogy merre áramlik a tömeg a terminálokon, hogy milyen a helyi marketingkampányok, egyedi akciók hatékonysága, de előre látható az is, hogy mi a következménye egy esetleges járatkésésnek. Ugyanezen a felületen érkezik jelzés arról is, ha – például – a földi kiszolgálók egyik targoncájában kimerülőben van az akkumulátor, így az irányítók gyorsan utasítást adhatnak a közelben tartózkodó karbantartónak, és ha szükséges, a nála lévő okos eszközre elküldhetik a cserénél előírt protokoll leírását is.

A mesterséges intelligenciával felruházott okos eszközök a teheráruk kezelésénél is szerepet kapnak, például a konténerek gyorsabb kezelését, ellenőrzését teszik lehetővé.

A fenti példák széleskörű elterjedésére ugyanakkor még várni kell, a legtöbb repülőtér egyelőre az adatok összegyűjtésére és alapszintű üzleti hasznosításukra fókuszál. Az üzemeltetők persze érzik, hogy lépést kell tartaniuk a technikai fejlődéssel, amit az is jelez, hogy tavaly – a SITA globális felmérése szerint – több mint 8 milliárd dollár értékben költöttek informatikai fejlesztésekre.