Jön-jön-jön – a fizetős Facebook, akár havi 8000 forintért

Nem, ez nem légből kapott híresztelés: a Facebook hivatalos blogoldalán közzétett tesztüzemmódról van szó.

Zuckerberg vezérigazgató már többször belengette a fizetős Facebook gondolatát, s most mintha a közösségi oldal komolyan is gondolná.

Hiába feszít a Facebook nyitóoldalán a mondat, hogy „Ingyenes, és az is marad”, a gyakorlatban már régen tudhatjuk, hogy minimum pirosra kell festeni a Holdat ahhoz, hogy ismeretségi körünk zárt buborékjából kiléphessünk – hacsak nem vesszük igénybe a fizetős posztolás lehetőségét.

Momentán olyan csoportokat tesztelnek a Facebook Newsroom blogbejegyzése alapján, amelyekhez csakis akár 30 dolláros – mai árfolyamon 8500 forintos – havi előfizetési díjért lehet majd hozzáférni.

Kép forrása: Facebook Newsroom

A kísérleti program jelenleg néhány, köztük a Declutter My Home, a Grown and Flown Parents és a Cooking On A Budget: Recepts & Meal Planning csoportot foglalja magában.

A vállalat szerdai bejelentése szerint a tesztelt szolgáltatások célja, hogy a privát csoportok rendszergazdái jövedelemhez jussanak, a Facebook állítólag közvetlenül nem részesedik a bevételből.

Alex Deve, a Facebook termékigazgatója képes volt az alábbiakat leírni: “Hallottuk a csoportadminisztrátoroktól, hogy olyan módszereket keresnek, amelyek segítségével pénzt kereshetnek, hogy elmélyítsék a tagokkal való kapcsolattartást és továbbra is támogassák közösségeiket”.

Egyelőre tesztüzemmódról van szó, ami nem érhető el minden Facebook-csoport adminisztrátora számára.