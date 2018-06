Szabotázs bénítja a Tesla autók gyártását? – Elon Musk levelét megírta

A CNBC megszerezte és teljes terjedelemben nyilvánosságra hozta a három perccel éjfél előtt kiküldött levelet. Musk azt írja benne, hogy elkapták az egyik Tesla-alkalmazottat, mert káros kódváltoztatásokat hajtott végre a Tesla gyártási rendszerén, s a cégről nagy mennyiségű, érzékeny adatot küldött úgymond harmadik feleknek.

Az illető munkatárs kapcsán Elon Musk messze továbbmegy következtetéseiben.

E-mailjében felveti, hogy a Wall Street árfolyamesésre játszó shortolói, az olaj- és gázipari nagyvállalatok, illetve a dízelautógyártó óriások is érintettek lehetnek valamilyen módon.

Tegnap reggel Musk újabb levelet írt a vállalat dolgozóinak, hogy egy másik „furcsa eseményre” hívja fel a figyelmüket: tűz ütött ki az egyik gyártósorukon. Sérülés ugyan nem történt, de az e-mail szerint a baleset több órára leállította az szuperautók gyártását.

„Lehet, hogy csak véletlen, írta –, de miként Andy Grove, az Intel korábbi vezérigazgatója fogalmazott: csak a paranoiások túlélők.”

Legalább négy tűz ütött ki az utóbbi években, a Tesla üzemeiben a CNBC szerint.

Más kérdés, hogy a Tesla dolgozói, valamint maga Musk (tulajdonos-elnök-vezérigazgató) jelenleg rendkívül nagy nyomás alatt áll. A cégnek már 2017 végére heti 5000 autót kellett volna gyártani, de ettől a számtól nagymértékben elmaradtak: június elején a Tesla heti 3500 kocsit állított elő.

Amíg a Tesla el nem éri a heti ötezres előállítást, minden egyes eladott autón pénzt veszít.

Múlt héten a cég „szerkezetátalakítást”, magyarul elbocsátásokat jelentett be. Több mint 3000 alkalmazottat küldtek el, a vállalati létszám 9 százalékát – igaz, a kirúgások nem érintik a gyártósorok mellett dolgozókat.

Akik egyébként panaszkodnak a The Guardian szerint, mert mind gyakoribbak a túlfeszített munka és a hosszú műszakok miatt bekövetkező balesetek, maradandó sérülések. A szexuális zaklatásokról keringő pletykákról már nem is beszélve.

Lázadozott két hete a Tesla közgyűlése is, megpróbálták Muskot legalább az egyik pozíciójából, testvérét pedig az igazgatótanácsból kifúrni. Persze nem sikerült a forradalom, hiszen jelentős mennyiségű részvény van az elnök és vezér kezében.

Minden hányattatás, botrány (a minap történt az önvezető autó halálos gázolása is) és veszteség ellenére a cég részvényei köszönik, jól vannak, árfolyamuk egyre emelkedik.

