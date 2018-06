Könnyen lebukhat ezzel az ingyenes szoftverrel, aki szöveget lop a neten

Rendelkezésre áll a plágium ellenőrző szoftver nem csak egyetemeknek, hanem alsóbb iskoláknak is.

Kép: Shutterstock

Az okos technológiákkal csökkenthető a plagizálás az oktatási intézményekben, mert az ellenőrző szoftverek jobban teljesítenek, mint az emberek.

Az erősebb képességű algoritmus néhány perc alatt észleli a lopott szöveget és annak eredeti forráshelyét is, s az átfogalmazott szöveg sem marad észrevétlen. Egyre több plágium ellenőrző fejleszti tovább a rendszerét úgy, hogy a plágiumot bármilyen nyelven észrevegye.

A plágiumkezelő intézkedéseket már az iskolás kor elején el kell kezdeni. Fontos tudatosítani a gyerekekben, hogy a plágium nem elfogadható, és büntetést von maga után. A plagizálás megakadályozására különböző módszerek alkalmazhatóak: például tesztelhető, hogy a gyerekek tudják-e, mi számít plágiumnak, ezzel felderítve a tudásbéli hiányosságaikat.

Illusztráció: Plag.hu

A Plag.hu használatához nem kell letölteni, telepíteni semmit.

Fejlesztői, A. Vinckevicius és C. Klaus, nemcsak egyetemi szinten tapasztaltak plágiumot, hanem alsóbb iskolákban is, ezért ingyenes hozzáférést biztosítanak a tanároknak a diákok írásbeli feladatainak értékeléséhez. Önállóan ellenőrizhetik a diákok munkáit, vagy megkérhetik őket, hogy az ellenőrző szoftveren keresztül küldjék be a dolgozataikat.

Mivel a plágium ellenőrzők jól átgondolt funkciókat kínálnak, a tanárok rengeteg időt takaríthatnak meg velük, és a diákok tökéletesen elsajátíthatják a plágium megelőzésére szolgáló készségeket a jövőben.

A Plag.hu szolgáltatás 14 trillió weboldal, cikk, könyv, szakfolyóirat és periodika alapján keresi meg a feltöltött dokumentumokban az esetleges plagizálásokat, s képes akár ezeroldalas szövegeket is ellenőrizni.