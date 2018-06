Feltüzesítik a játékosoknak a Huawei okostelefonokat

Beveti a csodafegyvert a korábban kiadott mobiljain is a világ harmadik legnagyobb gyártója.

Természetesen a GPU Turbo technológiáról van szó.

Pontosan nem lehet tudni, hogy miként működik a technika, ami úgy növeli 60%-kal a grafikus feldolgozás hatékonyságát, hogy közben 30%-kal csökkenti az energiafogyasztást, mindenesetre igen eredeti megoldásról van szó. A legjobb az egészben az, hogy az OTA-n érkező, csupán szoftveres frissítés felpörgeti a hardvert.

Elsőként a Huawei almárkájának egyik darabja, a Honor Play kapta meg hó elején: talán mert ezen a márkán kísérletezik a Huawei? Mindenesetre a dolog bevált, mert a kínaiak kitolják további készülékeikre is.

He Gang, a Huawei mobiltelefon-részlegének elnöke a CES ASIA kiállításon, Sanghajban hivatalosan is közölte a GPU Turbo frissítések időrendjét.

Ezek szerint a Mate 10, a Mate 10 Pro és a Honor View 10 lesz az első, amelyik június végéig GPU Turbo technológiát kap. Ezt követi a többi modell:

Júliusban érkezik meg a P20 és P20 Pro sorozatra, valamint a Mate RS Porsche Design, a Nova 2S, a Honor 10 és a MediaPad M5 készülékekre.

Augusztusban folytatódik a frissítés a Nova 3e, az Enjoy 8 Plus, az Enjoy 7S és a Mate 10 Lite telefonnal, majd a Mate 9 is megkapja szeptemberben. A záróakkord a Huawei P10, a P10 Plus, a P10 Lite, a Honor 9 és a Honor 8 Pro októberi upgrade-je lesz

A csodafegyver kezdetben és elsősorban meghatározott androidos játékok látványos optimalizálását ígéri, bár a GPU Turbo már önmagában is javít a grafikus feldolgozás minőségén. Gördülékenyebb, gyorsabb és szebb megjelenítést ígér.

A megoldás a Huawei saját szoftver és hardver fejlesztésének az eredménye, ezért más chip platformon nem fog működni. Vagyis a Qualcomm, MediaTek processzoros készülékek nem számíthatnak rá.

A jövőben AR és VR támogatással újabb területeken, például az online oktatás, vásárlás, távorvoslás terén vetik be a GPU Turbo-t.