A Facebook rajongói oldalainak kezelői is felelősök lehetnek

A felhasználói adatokért az Európai Bíróság szerint a rajongói oldalainak adminisztrátorai a Facebookkal együtt felelősek az oldalt látogató személyek adatainak kezeléséért.

Forrás: Shutterstock

Vitás esetekben az ország adatvédelmi hatósága felléphet a rajongói oldal kezelője és a Facebook helyi leányvállalata ellen is – ismerteti az Európai Bíróság döntését a KPMG hétfői közleménye.

A közleményben felidézik: a német regionális adatvédelmi hatóság 2011. november 3-i határozatával rajongói oldalának felfüggesztésére kötelezte a német Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein online oktatási vállalatot, mivel az nem tájékoztatta a rajongói oldal látogatóit arról, hogy a Facebook cookie-k – azaz internetes információcsomagok – segítségével gyűjtött és kezelt rájuk vonatkozó személyes adatokat. A Wirtschaftsakademie jogorvoslattal élt a határozat ellen. Álláspontja szerint a személyes adatokat a Facebook kezelte, ügyfélként erre nem volt ráhatása, a folyamatot nem tudta ellenőrizni, ezért magát nem tekintette adatkezelőnek. A cég szerint a hatóságnak közvetlenül a Facebookkal szemben kellett volna fellépnie – írták.

A német Szövetségi Közigazgatási Bíróság az akkor még hatályos adatvédelmi irányelv értelmezését kérte az Európai Bíróságtól előzetes döntéshozatali eljárás keretében.

Az Európai Bíróság most lezárult eljárásában megállapította, hogy a Facebook amerikai anyavállalata és írországi leányvállalata mellett adatkezelőnek minősülnek a cég rajongói oldalainak adminisztrátorai is – mondta el Márkus Fanni, a KPMG ügyvédje.

A magyarázat szerint az ilyen adminisztrátor ugyanis az oldal beállításával, a célközönség, a hirdetési célok, tevékenységek meghatározásával részt vesz a személyes adatok kezelésében. A bíróság kiemelte, hogy a rajongói oldal adminisztrátora kikérheti a követőinek demográfiai adatait, érdeklődési körére és szokásaira vonatkozó adatokat, sőt, földrajzi adatokat is. Ezen adatok alapján képes eldönteni, hogy hol nyújtson különleges kedvezményeket vagy szervezzen eseményeket a látogatók számára. Ez alapján az adminisztrátor is adatkezelőnek tekinthető – ismertette.

A bíróság szerint az, hogy valaki a Facebook által létrehozott platformot és annak kapcsolódó szolgáltatásait használja, nem mentesíti a személyes adatok védelme terén meglévő kötelezettségei alól. Tehát az a tény, hogy a rajongói oldal kezelőjének nincs beleszólása az adatkezelési gyakorlatba, nem jelenti azt, hogy nem felelős azért, amennyiben igénybe veszi a platformot.

Kitétel, hogy a tagállami hatóságoknak akkor is megvan a lehetősége a platformszolgáltató felelősségre vonására, ha az adott tagállamban letelepedett helyi leányvállalat a vállalatcsoporton belüli feladatmegosztás alapján nem lenne felelős az adatkezelésért.

A szakértő rámutatott: a bíróság ítélete a későbbiekben irányadó lehet a magyarországi Facebook rajongói oldalakkal kapcsolatos adatkezelésekre is, azt valószínűleg a magyar adatvédelmi hatóság is figyelembe fogja venni. Ez azt jelenti, hogy a hazai Facebook rajongói oldallal rendelkezőknek tájékoztatniuk kell a Facebook-oldalára látogatókat az adatkezelésről. Emellett figyelniük kell arra is, hogy adatkezelői minőségükből adódóan biztosítani tudják az érintetti jogok – közöttük a törléshez való jog- érvényesülését – összegezte.