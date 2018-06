Minden harmadik szoftver lopott Magyarországon

A magyarországi vállalatoknak üzleti eredményeik javítása és a kibertámadások kockázatának csökkentése érdekében érdemes felmérniük telepített szoftverállományukat, és kerülniük kell a licenc nélküli szoftverek használatát – állítja a BSA idei szoftverhasználatot vizsgáló globális felmérése (Global Software Survey).

Az IT-vezetők beszámolója és a felmérésben részletezett elemzés tanulsága szerint a licenc nélküli szoftverek használatával a vállalatok jelentős biztonsági fenyegetésnek teszik ki magukat, egy esetleges incidens pedig gyakran meg is béníthatja működésüket.

Hogy rávilágítson a licenc nélküli szoftverekben rejlő kockázatokra, a BSA közzétette a szoftverhasználatot vizsgáló idei globális felmérését, amely a Szoftvergazdálkodás: Biztonsági szükségszerűség, üzleti lehetőség (Software Management: Security Imperative, Business Opportunity) www.bsa.org/globalstudy címet kapta.

A közel 23 ezer egyéni felhasználó, munkavállaló és informatikai vezető válaszai alapján készült felmérés több mint 110 országban és régióban vizsgálta a személyi számítógépeken telepített licenc nélküli szoftverek mennyiségét és értékét.

„A licenc nélküli szoftverek használatával a vállalatok az egész világon elesnek a megfelelően felügyelt szoftverek nyújtotta gazdasági és biztonsági előnyöktől – nyilatkozta Victoria Espinel, a BSA elnök-vezérigazgatója. – Minden vállalatnak érdemes szoftvergazdálkodási (software asset management – SAM) programot bevezetnie a hálózatában használt szoftverek feltérképezése és felügyelete érdekében, ennek segítségével csökkenthetik ugyanis a súlyos károkat okozó kibertámadások esélyét, és bevételeiket is növelhetik.”

A felmérés legfontosabb tanulságai

A licenc nélküli szoftverek használatának gyakorisága enyhén csökken, de még mindig széles körben elterjedt. Az egész világon még mindig feltűnően magas arányban használnak licenc nélküli szoftvereket: a személyi számítógépeken telepített szoftverek 37 százaléka licence nélküli szoftver – ez mindössze 2 százalékos csökkenést jelent a 2016-os eredményekhez képest.

Az informatikai vezetők elmondása szerint a licenc nélküli szoftverek használata egyre kockázatosabb és költségesebb. A nem jogtiszta szoftverek használata miatt megjelenő kártékony programok (malware) évente közel 359 milliárd dolláros kárt okoznak. Az informatikai vezetők elmondása szerint az adatlopások és a kártékony programok egyéb veszélyeinek elkerülése a legfőbb indok, amiért kizárólag jogszerűen licencelt szoftverek használatára törekszenek.

A szoftverek megfelelőségének javítása napjainkban a biztonsági szempontok mellett gazdasági jelentőséggel is bír. Ha a vállalatok gyakorlati lépéseket tesznek szoftvergazdálkodásuk fejlesztése érdekében, nyereségüket akár 11 százalékkal is növelhetik.

A vállalatok jelentős lépéseket tehetnek a szoftvergazdálkodás fejlesztése érdekében. Több tanulmány is kimutatta, hogy a vállalatok akár 30 százalékkal is csökkenthetik éves szoftverköltségeiket, ha megbízható szoftvergazdálkodási és licencoptimalizálási programot vezetnek be.

A felmérés alapján készült részletes elemzés rámutat, hogy a vállalatok az ehhez hasonló határozott intézkedések révén jobban ellenőrizhetik a szoftverek használatát, ezáltal növelhetik nyereségüket, csökkenthetik a biztonsági kockázatokat, és jobban kihasználhatják üzleti lehetőségeiket.