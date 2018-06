Drónokkal lehetne megelőzni a terrortámadásokat

A nyári turistaszezonban egymást érő, tömeges szabadtéri rendezvények biztonsági kérdéseket is felvetnek. A személyes biztonságtudatossági alapelvek betartása mellett, a lehetséges védelmi eszközök között kiemelt szerepet kaphatnak a modern, innovatív technológián alapuló műszaki megoldások.

Rammingnek hívják angolul a gázolásos támadásokat. Tavaly nyáron Nizzában egy 31 éves tunéziai származású férfi cikkcakkban hajtott a tömegbe A gázolásos terrortámadás 87 halálos áldozatot követelt és 437-en megsérültek. Vajon a drónok előre tudnák-e jelezni a gyanús viselkedést?

Az Egyesült Államokban már régóta kísérleteznek olyan algoritmusokkal, programokkal, amelyek a gyanús mozgást észlelik, például a reptereken – mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában a biztonságpolitikai szakértő. Georg Spöttle hozzátette, Amerikában dolgoznak egy olyan falbevonaton is – szenzorokkal –, hogyha valaki például sokat „téblábol” egy ajtó előtt, ahova utasok nem mehetnek be, vagy nem úgy viselkedik mint egy átlagos utas, akkor a szenzorok azonnal jelzik az atipikus viselkedést a reptéren, egy laktanya, vagy kormányépület közelében. Georg Spöttle megjegyezte, ezekkel a fejlesztésekkel a drónok akár járőrök szerepét is átvehetik.

Képünk illusztráció (Fotó: Reuters/Francois Lenoir)

„Tehát, ha egy autó például nagyon gyorsan felgyorsulna, vagy valaki elővesz egy hátizsákból vagy egy csomagtartóból egy lőfegyvert, akkor ezek a drónok azonnal érzékelnék, és leadnának egy jelzést a legközelebbi kamera és a legközelebbi rendőrőrs felé” – magyarázta a biztonságpolitikai szakértő.

Arra a felvetésre, hogy ezt a technikát esetleg terroristák is felhasználhatják, Georg Spöttle úgy reagált: a terroristáknak nincsenek olyan szakembereik és nincs is annyi pénzük, hogy ezt meg tudják csinálni. Megjegyezte, az utóbbi időben inkább az figyelhető meg, hogy a terroristák a robbantásos merényletek helyett a késelést vagy gépjárművet használnak, hiszen ha valakinek van egy érvényes hitelkártyája, ami nincs letiltva, akkor bárki bérelhet egy autót és gyilkolhat vele.

Már Magyarországon is fejlesztik a rendszert

Tengely Ákos IT biztonsági tanácsadó egy tudományos pályázatra egy olyan munkával jelentkezett, amellyel lehetőség nyílik a tömegrendezvényeken biztonsági felügyeletre, vagy drónos megfigyelésre. A Napközben című műsorban az ötletgazda elmondta, többek között a ramming elkerülésére próbált általános megoldást találni – a betonfalakon túl.

„Egy úgynevezett hibrid módszert találtam ki, ami a statikus és dinamikus módszereket ötvözi egy központi vezérlőegységből, ami irányítja a drónokat és begyűjti tőle az adatokat, azokat a fenyegetéseket, amik esetleg támadókra utalhatnak, és aktiválja ezeket a statikus védelmi berendezéseket. Például sok helyen láthatunk aszfaltba épített hidraulikus oszlopokat, sorompókat, és különböző szöges akadályokat, amik képesek megállítani az elkövető járművet” – részletezte Tengely Ákos.

Megjegyezte, ezzel a rendszerrel vagyonvédelmi feladatokat is könnyen el lehet látni, de szűrhetők a tolvajok is, sőt mozgás felismerésére alkalmas rendszerrel szűrhetők azok a terroristák, akik robbanómellényt viselnek.

Tengely Ákos megjegyezte, a visszajelzések alapján a pályázat megvalósítható a hatóságokkal való együttműködésben, és legkorábban másfél éven belül valósággá válhatnak a tervek, amennyiben van rá támogatás.

A technika fejlesztése a fő cél

Georg Spöttle erre reagálva elmondta, jelen pillanatban Németországban és az Egyesült Államokban is ilyen hibrid módszerekben gondolkodnak, amely például érzékeli, ha egy jármű egy adott szakaszon hirtelen felgyorsul és egy sétálóutca felé veszi az irányt.

Hozzátette, 100-120 kilométer/órás sebességgel haladva egy autó több tucat ember életét onthatja ki amíg egy rendőr kibiztosítja a fegyverét, ezért Georg Spöttle úgy látja, mindenképpen a technika fejlesztése a fő cél.