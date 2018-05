Okosvárosokról tart nemzetközi konferenciát az Óbudai Egyetem

Okos, Fenntartható és Biztonságos Városok címmel rendeznek két napos nemzetközi konferenciát az Óbudai Egyetemen május 25-26-án.

Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az eseményt harmadik alkalommal rendezi meg az intézmény, amelynek fókuszában a biztonság és a modernizáció áll, hazánk és Európa fejlődésének egyik legfontosabb területe.

A Smart, Sustainable and Safe Cities Conference helyszínét ezúttal is az Óbudai Egyetem józsefvárosi kampusza adja, ahova nyolc országból érkeznek szakemberek, hogy a modernizáció és biztonság kérdéskörét körüljárják, bemutatva saját kutatási- és fejlesztési eredményeiket.

A konferencia tudományos bizottságában helyet foglalnak Franciaország, Portugália, Románia, Szerbia, Szlovákia, Olaszország és Japán képviselői.

A két napos tudományos tanácskozáson szó lesz az intelligens városok technológiáiról, intelligens közlekedési rendszerekről, a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeiről, kiber-fizikai rendszerekről, városi katasztrófa-elhárításról, a smart city környezet adatvédelmi kérdéseiről és a magánélet védelméről.

Fókuszban az Ipar 4.0, az energiatakarékos megoldások, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, valamint a terület új fejlesztési irányait is megismerhetik az érdeklődők.

A rendezvényen a plenáris ülések és a kerekasztal-beszélgetések mellett magyar és külföldi kutatók, PhD hallgatók és doktorjelöltek mutathatják be kutatásaik legfrissebb eredményeit.

Az érdeklődők több tudományterület eseményei közül választhatnak, az előadások angol és magyar nyelven hallgathatóak.

Az Óbudai Egyetem számos, nemzetközileg elismert oktatóján kívül előadást tart többek közt az IBM Regionális Igazgatója, Dr. Pongrácz Ferenc. Horvátországból érkezik Prof. Dr. Josip Stepanic vendégelőadó, a University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture oktatója, Szerbiából Prof. Dr. Dalibor Dobrilovic, a University of Novi Sad Technical faculty „Mihajlo Pupin” Zrenjanin oktatója, valamint Svédországból Prof. Dr. Francesco Flammini, a Linnaeus University oktatója.

A rendezvény fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere, Prof. Dr. Réger Mihály, az egyetem rektora mellett.