A legnagyobb kijelzőt kapta az árgyilkos csúcsmobil

Természetesen a minden évben óriási felhajtással megjelenő OnePlus új változatáról, a 6-osról van szó.

Nagyon ért a cég a marketinghez.

A mobilozás rajongói által hazánkban is régen nagyra értékelt márka már kezdetekben felvette a laza, most induló, fiatal startup képét. Úgy kerültek a köztudatba, mint egy kis cég, amelyik reklámra alig, helyette inkább hardverre költ, s majdnem vegytiszta, plusz pár izgalmas feature-rel feldobott Androidot telepít a készülékeire. És így a nagy konkurensek árainak feléért-kétharmadáért adja vevőinek a közel azonos minőséget.

Azóta persze kiderült, hogy a OnePlus ugyan kicsinek látszik, de valójában az iparág negyedik legnagyobb óriása, a BBK Electronics áll mögötte.

A BBK-é három márka, három árkategóriában, a Vivo, az Oppo, valamint a OnePlus.

Ettől persze még jó telefon a OnePlus.

A most bejelentett, és jövő hét keddtől várható 6-os verziója megint hoz pár ütős megoldást, s némi áremelést.

A OnePlus újdonsága megcsinosodott: a 19: 9-es OLED kijelző közel 6,3 hüvelykesre (egészen pontosan 6,28-ra) nőtt, s miként mindenki jósolta-kiszivárogtatta, van a tetején notch.

Végül is a mindennapokban megszokható ez a belógás. Hogy majd az egész előlap kijelző lehessen, az ujjlenyomat-olvasó a hátlapra került, lehet tapogatózni utána, alaposan összefogdosva a kamerák lencséjét.

Mert persze duplakamerás.

A mai divatnak megfelelően csupa üveg készülék házába a daliás legolcsóbb változatba is 6GB RAM-ot és 64GB ROM-ot, a csúcsverzióba pedig 8GB RAM-ot és 256GB ROM-ot préseltek az idei csúcs chipszettel, a Snapdragon 845-nel. Mindez rendkívül erőteljes működést garantál.

A OnePlus nem csak hardveresen, szoftveresen is beleadott mindent: a legeslegújabb Android (feltupírozott Oxygen OS alakjában) fut rajta, a kevés telefon közé tartozik, amelyikre telepíthető lesz az Android P.

Az egyetlen, amivel a OnePlus nem tud a dobogó felső fokaira lépni, a fotózás: jók a Sony kamera, korrekt, optikai képstabilizátor is került bele, itt a divatos bokeh, de ha hihetünk az előzetes tesztképeknek, most is el fog maradni a kategória legjobbjaitól.

Összesítve: bár a OnePlus ismét kicsit drágult, de az 519-619 eurós ár még mindig 70-140 ezer forinttal olcsóbb, mint a versenytársak azonos, vagy akár gyengébben szerelt gépeié. Kitűnő választás, ha el tudjuk fogadni, hogy a készülék vélhetően nem fog felkerülni a DxOMark listájának első helyezettjei közé.