Okossággal, nem számokkal száll a versenybe az LG új csúcskészüléke

Nagyjából mindent lehetett tudni az LG G7-esről, május 4-én pedig hivatalosan is bemutatták.

Ha röviden kellene ismertetni a koreaiak új prémium készülékét, az újdonság bemutatásában a hangsúlyt arra kellene helyezni, hogy a hardveres képességek növelése helyett a gyártó a kényelmes, a felhasználót kiszolgáló technikára épített.

Vagyis mi másra, mint a mesterséges intelligenciára.

Talán az lehetett a koncepció, hogy az összes, a piacon lévő felsőkategóriás készüléket úgyis ugyanazzal a Qualcomm procival, vagyis a legújabb Snapdragon 845-ös chipkészlettel szerelik (a G7-est is), legyen bárki is a gyártó: a felhasználó szinte bármelyik márkát választja, e vonatkozásban alapvetően azonos minőségre számíthat. Másnak lenni például valamilyen kényelmi szolgáltatással, teszem azt, az MI-vel lehet.

Amúgy a koreaiak nem mentek bele a még több memóriáról, egyre több tárhelyről szóló számháborúba: a LG G7 a magyar piacon a ma már átlagosnak vehető 4 GB RAM-mal, illetve 64 GB-os belső tárhellyel lesz elérhető – lehet bizakodni, hogy a felhasználók nem a konkurencia egyre nagyobb számait, hanem a szolgáltatásokat fogják figyelni.

A 6,1 colos kijelző pedig bár közel fél hüvelykkel nagyobb az elődmodell képernyőjénél, egy hajszállal sem lett szélesebb, így egy kézzel is kényelmesen használható.

Karcsúbb és elegánsabb lett elődjénél, ellenállóságáról az elő- és a hátlapi Gorilla Glass 5 edzettüveg-borítás gondoskodik. A készülék teljesíti az IP68 por- és vízállósági szabvány követelményeit, és megfelel az Egyesült Államok hadserege által kifejlesztett MIL-STD 810G katonai szabványnak is.

Továbbfejlesztett, még intelligensebb kamera

Manapság a okostelefonokat leginkább a kamerával adják el: erre összpontosított a koreai óriás is.

A G7-et egy 8MP-es előlapi és egy 16MP-es hátlapi kamerával szerelték fel. Mindkettő képes normál és szupernagylátószögű fényképezésre, így még magasabb felbontású, még részletgazdagabb képek készíthetők. A gyártó védjegyévé vált nagylátószögű kamerával a korábbi készülékekhez képest még szebb tájképek, valamint még tisztább és természetesebb hatású szelfik készíthetők.

Továbbfejlesztették az elsőként az LG V30S készülékben debütált mesterségesintelligencia-funkciókat is. Az AI CAM a korábbi 8 helyett immár 19 fotóüzemmódot kínál, azaz még több kép elkészítésében nyújt segítséget a mesterséges intelligencia. A készülék használói további három effekt közül választhatnak, ha nem volnának elégedettek azzal, amit számukra az AI CAM felajánl.

Az új Super Bright kamera funkcióval a megszokottnál akár háromszor világosabb képek készíthetők kedvezőtlen fényviszonyok mellett is, azaz félhomályban is bátran fotózhatunk.

Az úgynevezett „pixel binning” technológia és a szoftveres képfeldolgozás segítségével a mesterséges intelligencia automatikusan megváltoztatja a kamera beállításait, ha kedvezőtlenek a fényviszonyok.

Egy sor új funkció gondoskodik arról, hogy a korábbinál élvezetesebbé váljon a fotózás. A Live Photo üzemmód használatával az exponálás pillanata előtti és utáni másodperc történéseit is rögzíti a kamera, így azokat a váratlan pillanatokat, arckifejezéseket is elkaphatja a fotós, amelyekről egyébként lemaradna. Az arcfelismerő rendszer és a rendelkezésre álló matricák segítségével vicces 2D-s és 3D-s rétegekkel — például napszemüvegekkel, fejpántokkal — dobhatjuk fel a portrékat, és ezeket közvetlenül a kijelzőn meg is nézhetjük.

A G-sorozat esetében újdonság a portré üzemmód, amely azzal ér el professzionális hatást, hogy a hátteret elmosódottan, életlenül hagyja. Mind a normál, mind a szupernagylátószögű objektív használata mellett fotózhatunk úgy, hogy a képeinken úgynevezett “boke” jelenség érvényesüljön, vagyis, hogy a háttér életlen részeinek fényfoltjai (pl. a lombokon átszűrődő napfény vagy a távoli lámpák fénye) körök alakjában jelenjenek meg a fotón.

Könnyebben és okosabban a mesterséges intelligenciával

Ez az egyik első olyan készülék, amely megkapja a hamarosan debütáló Google Lens funkciókat is. A Google Lens a keresés egy olyan új módját jelenti, amely a mesterséges intelligenciát és a számítógépes képalkotás metódusait is alkalmazza.

Az új funkció a Google Assistant és a Google Photos szolgáltatás részeként a lefotózott tárgyakról — például épületekről, természeti képződményekről, növényekről, állatokról, könyvekről — nyújt kiegészítő információkat, de a szövegfelismerésben is segít.

Közvetlenül a hangerőszabályozó alatt egy erre dedikált gomb kapcsolja be a készülék mesterségesintelligencia-funkcióit. A gomb egyszeri megnyomása a Google hangalapú asszisztensét aktiválja, míg két gyors gombnyomásra a Google Lens nyílik meg. A gomb nyomva tartásával egyből a Google Assistanthoz beszélhetünk.

A telefon különösen érzékeny mikrofonjával és nagyobb távolságokra kifejlesztett hangfelismerő képességével (Super Far Field Voice Recognition – SFFVR) a Google hangalapú asszisztense akár öt méteres távolságból kiadott hangparancsokat is képes felismerni. Képes arra, hogy elkülönítse a hangparancsokat a háttérzajtól, így a telefon még otthoni környezetben, tévézés közben is jól használható hangfelismerő eszközzé válik.

Kimagasló fényerő a kijelzőn

Nem lesz panasz a 6,1 hüvelykes, 3120 x 1440 pixeles QHD+ kijelzőre, amely 19.5:9 FullVision képarány mellett a G6-nál közel 50 százalékkal vékonyabb alsó kávával rendelkezik. Az LCD technológia, a Super Bright kijelző erős fényviszonyok mellett is jól látható képeket jelenít meg, hiszen maximális fényereje a piacon egyedülálló módon 1000 nit is lehet, miközben a DCI-P3 színtér 100 százalékát képes megjeleníteni.

A tartalom típusától függően a kijelző hat különböző színbeállításra (automatikus, energiatakarékos, mozi, sport, játék és profi) optimalizálható. Az automatikus (Auto) mód önműködően kielemzi a fotókat és a játékokat, ez alapján pedig optimalizálja a kijelzőbeállításokat, miközben csökkenti az energiafelhasználást. A készülék használói tovább finomíthatják a képeket a kijelző színhőmérsékletének szabályozásával és az RGB tartományok egyéni beállításával.

Most sem maradt el a második kijelző

Olyan, mint a notch, de mégsem az? A telefon kijelzője teljesen kávamentessé alakítható, a hagyományos megjelenést kedvelők viszont tetszés szerint kikapcsolhatják a másodlagos kijelzőt, feketén hagyva a fenti üzenetkijelző sávot.

A készülék használói ezen túlmenően különféle színeket is választhatnak az értesítési sávhoz, melyek egyedivé teszik a felhasználói élményt.

Kétszeres basszus

A G7 hangtechnikai újításokat vonultat fel.

Először ebben az okostelefonban érhető el a Boombox hangszóró, amely a készülék belső terét rezonáltatva egy átlagos telefonhoz képest kétszeres erősségű „boombox” basszus hangzást képes létrehozni, külső hangszóró használata nélkül.

Szilárd felületre vagy dobozra helyezve a készüléket még erőteljesebb basszus hangzást érhető el, hiszen ekkor a telefon belseje egyfajta mélynyomóként működik.

Ezen kívül ez az első okostelefon, amely — fülhallgatót használva — DTS:X térhatású hangzást nyújt egészen a 7.1 csatornás teljesítményig, bármilyen tartalomról is legyen szó.