Már nem pletyka: hazánkba is jön a jóárasított Samsung mobil

Mégpedig két változatban: bemutatták a a Samsung Galaxy A6 és A6+ készülékeket.

Az új telefonok a Samsung Galaxy S7-es óta divatos, a csúcskategóriából ismert „infinity” kijelzőket, s izgalmas kamerákat adnak a kifizethető áron.

Stílusosak lesznek a széria – éjfekete, arany és levendula – színei is.

A Galaxy A6 és A6+ készülékek állítható előlapi LED vakujával a Galaxy A6 és A6+ felhasználói éjjeli és nappali fényviszonyok között is rögzíthetnek szelfiket. A hátlapi kamera alacsony apertúrájú lencséinek köszönhetően éles, tiszta fotók készíthetők még gyenge fényviszonyok között, s napszaktól függetlenül is.

A Live Focus módban a felvétel elkészülte előtt és után is szabályozhatják a Galaxy A6+ duál kamerájának mélységélességét és a bokeh-effektet.

Az optimalizált hangzású Dolby Atmos hangszóróknak köszönhetően az A6 és A6+ a hangok teljes skáláját nyújtja, s opcionálisan bekapcsolható a Dolby Atmos effekt is, így a hanghatások szinte körülölelik a felhasználókat.

Az előlapon túlnyúló Infinity Display kijelzők természetesen a menő 18,5:9 képarányt hozzák. A készülékek gyors és egyszerű zárolását és feloldását arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó támogatja.

A méretes kijelzőkön az App Pair funkcióval egyszerre akár két alkalmazás is megjeleníthető, s megkapták az akkumulátorkímélő Always on Displayt, hogy az információk a képernyő feloldása nélkül is egy pillantásra láthatók legyenek.

Támogatják a Bixby Vision, a Home és a Reminder funkciókat, valamint adott a Samsung által annyira nyomatékosan kínált Bixby intelligens asszisztens is.

Magyarországon május második felétől lehet megvenni a Galaxy A6-ot 99 990, ma Galaxy A6+ készüléket pedig 119 990 forintos áron.