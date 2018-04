Veszedelmes viszonyok: nem csak társkeresőn szivárognak adatok, de ott is

Kiderült, hogy több millió alkalmazás felhasználójának adatai vannak veszélyben.

Kép: Shutterstock

Miközben olyan népszerű társkereső alkalmazásokat vizsgáltak a Kaspersky Lab kutatói, mint a Tinder, az OK Cupid, meg a WeChat, mintegy mellesleg, találtak egy olyan programot, amely titkosítatlan felhasználói adatokat továbbított nem biztonságos HTTP protokollon.

Ez azért lehet, mert egyes alkalmazások olyan SDK-kat (SDK – szoftverfejlesztői készlet) használnak, amelyeket harmadik fél készített és a legnépszerűbb hirdetési hálózatok részét képezik.

Az SDK egy olyan fejlesztői eszközkészlet, amelyet gyakran ingyen elérhetővé tesznek és lehetővé teszi a szoftverfejlesztők számára, hogy egy adott alkalmazás fejlesztésekor csupán annak főbb elemeire összpontosítsanak és például az alapfunkciókat már készen elérhető SDK-val egészítsék ki. Például a reklám SDK-k felhasználói adatokat gyűjtenek azért, hogy minél relevánsabb reklámokat jelenítsenek meg és ilyen módon segítsék a szoftver-készítők bevételszerzését. Ezek a készletek a felhasználói adatokat népszerű hirdetési hálózatok domainjeire küldik a célzottabb hirdetések megjelenítéséhez.

Ugyanakkor az alkalmazások mélyebb elemzése azt mutatta, hogy az adatok titkosítatlanul és védelem nélkül érkeznek a szerverekre.

A titkosítás hiányában az adatok bárki számára hozzáférhetőek – például védelem nélküli wi-fi hálózatokon keresztül; az internetszolgáltató, egy malware vagy egy otthoni router segítségével. Továbbá az adatok módosíthatók, vagyis az alkalmazás akár kártékony hirdetést is megjeleníthet a valósak helyett.

Például rávehetik a felhasználót, hogy olyan alkalmazást töltsenek le, amely valójában egy malware.

A Kaspersky Lab kutatói átnézték az Android Sandbox program segítségével az alkalmazások naplóit és hálózati forgalmát, hogy kiderítsék, mely alkalmazások továbbítanak titkosítatlan felhasználói adatokat a HTTP hálózaton. Számos olyan domain-t azonosítottak, amelyek népszerű hirdető hálózatokhoz tartoznak.

Az ilyen SDK-t használó alkalmazások száma több millió és a legtöbb legalább egy az alábbi listában található adatot titkosítatlanul továbbít:

● Privát adatok, főként a felhasználó neve, kora és neme. Néhány esetben akár még az adott felhasználó bevételét is. Telefonszám és e-mail cím is köztük lehet, mivel nagyon sok felhasználó megosztja ezeket az információkat is – derült ki egy másik Kaspersky Lab által készített vizsgálatból.

● Készülék adatok, például a gyártó, a modell, a képernyő felbontása, a rendszer típusa és verziója, valamint az alkalmazás neve.

● Készülék pontos helye.

„Az első gondolatunk az volt, hogy csupán néhány hanyagul fejlesztett alkalmazást találtunk. Sajnos a vizsgálatok során kiderült, hogy nem erről van szó. A harmadik féltől származó SDK-kat több millió alkalmazás foglalja magában és számtalan olyan privát adathoz van hozzáférésük, amelyek könnyen feltörhetőek, és akár módosíthatóak – ez pedig szükségszerűen kibertámadásokhoz, vagy akár zsarolásokhoz vezethet és nem várt támadási vektorokat eredményez.” – nyilatkozta Roman Unuchek.

A kutatók az alábbiakat javasolják a felhasználónak:

● Ellenőrizze az alkalmazások engedélyeit. Ne adjon hozzáférést valamihez, amit nem ért. A legtöbb alkalmazásnak nincs szüksége lokális adatokhoz, ezért ne adjon jogosultságot hozzá.

● Használjon VPN-t, amely titkosítja a hálózati forgalmat a készülék és a szerver között. Továbbra is titkosítatlan marad a VPN használatával, de legalább az adatszivárgás elkerülhető.