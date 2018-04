A PayPal már magyarul is elérhető

A közép- és kelet-európai országok közül Magyarország az egyik első, ahol a helyi nyelven is elérhetővé, még könnyebbé teszi a digitális fizetést.

A PayPal globális online fizetési, pénzküldési és -fogadási platform magyarországi indulása óta számos innovatív pénzforgalmi megoldást mutatott be, amelyek könnyebbé és biztonságosabbá teszik az online fizetést.

Talán a legfontosabb, hogy a PayPal Vásárlói védelem értelmében a vásárló fél a teljes vételárat és a szállítási költséget is visszaigényelheti, ha nem kapja meg a megrendelt árucikket, vagy az jelentősen eltér a webáruház termékleírásától.

A Visszatérített visszaküldés értelmében a vásárlók indoklás nélkül visszaküldhetik a megrendelt árucikkeket, és a PayPal megtéríti a visszaküldés költségét.

Mintegy mellékesen, a PayPal.Me segítségével gyorsan, egyszerűen és biztonságosan küldhetünk és fogadhatunk pénzösszegeket barátoktól, családtagoktól, munkatársaktól.

A One Touch szolgáltatással még egyszerűbbé válik a fizetés folyamata, mivel a szolgáltatás aktiválása után már csupán egyetlen kattintás is elég a fizetéshez.

Az Értékesítői védelem pedig a kereskedőknek kínál védelmet arra az esetre, ha például a vételárat jogosulatlan tranzakcióval fizetették ki.

A felsorolt szolgáltatások eddig idegen nyelven voltak elérhetőek, azonban mostantól a PayPal weboldalának alaptartalma és hamarosan a mobilalkalmazás is magyarul áll a felhasználók rendelkezésére.

Milyen változtatásokat tartalmaz a bejelentés?

A magyar fogyasztók mostantól még könnyebben, néhány kattintással vásárolhatnak és fizethetnek a világ egyik közkedvelt online fizetési megoldásával. A honosításnak köszönhetően a következő funkciók válnak elérhetővé magyar nyelven:

• fiók létrehozása

• fizetés

• profil beállítások kezelése

• útmutató a csomagvisszaküldés költségeinek megtérítésére

• útmutató problémás fizetésből vagy vásárlásból fakadó károk megtérítéséhez

• a magyarországi és külföldi webshopok aktuális híreit, ajánlatait tartalmazó hírlevél

• A felsoroltak mellett az összes számlainformáció rendelkezésre áll magyar nyelven, illetve a kereskedők mostantól magyar nyelvű számlát is ki tudnak állítani. A PayPal ügyfélszolgálat továbbra is angol nyelven érhető el, de a Súgó már magyarul is rendelkezésre áll (bejelentkezett felhasználók számára).