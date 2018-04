15 millió forinttal növelheti az okos konyha egy ház értékét

Az európaiak közel fele akár 50 000 euróval is hajlandó lenne többet fizetni egy házért, ha az okos konyhával van felszerelve - derült ki a Samsung és a YouGo közös kutatásából.

Közülük is az olaszok és a spanyolok a leglelkesebbek: ezen országokban a megkérdezett lakosok 67 és 66 százaléka hajlandó többet fizetni az okos konyhai megoldásokkal rendelkező otthonért, ezzel szemben a németek csupán 33 százaléka és a britek 28 százaléka nyúlna mélyebben a zsebébe egy modern megoldásokkal felszerelt konyháért.

A felmérés arra is rávilágított, hogy az okos technológia kiemelt jelentőséggel bír az otthonok tervezésekor, a megkérdezettek kétharmada, 61 százaléka gondolta úgy, hogy a technológia megkönnyíti, és sokkal élvezetesebbé teszi a mindennapokat.

A mobiltelefonokkal összekapcsolható eszközök fontos szerepet játszanak abban, hogyan takarítsunk meg némi időt az egyre hektikusabb életünkben. Tízből közel négy válaszadó (39 százalék) szerint egy olyan fűtésrendszerrel, amelyet bekapcsolhatunk, mielőtt hazaérnénk, időt spórolhatunk meg, míg a válaszadók majdnem harmada (19 százalék) szeretne olyan hűtőt, amely üzenetben jelzi, ha például fogytán a tej.

A főzéssel kapcsolatban háromból egy válaszadó (31 százalék) vágya egy olyan sütő volt, amelyben egyszerre két teljesen különböző fogást tud elkészíteni. Így könnyebben és időt megtakarítva főzhet egyszerre több emberre, legyen szó egy családról, amelyben mindenkinek más-más étel a kedvence vagy egy baráti társaságról, amely tagjai különböző étrendeket követnek.

Miközben egyre többen osztunk meg képeket az ételeinkről az olyan közösségi csatornákon, mint az Instagram, ezzel párhuzamosan egyre jobb szakácsokká is válunk, ráadásul a közösségi médiát használók 62 százaléka merít ihletet ezekből a fotókból ételkészítéskor. Az is kiderült ugyanakkor, hogy a saját magunk által készített fogásokról kevésbé szívesen osztunk meg tartalmakat. Európában ötből négyen, tehát a felhasználók 82 százaléka nem posztol az általa elkészített ételekről.

Főzés közben a finnek bizonyultak a legaktívabbnak a közösségi felületeken: a megkérdezettek 67 százaléka használja a Facebookot, az Instagramot vagy a Pinterestet ételkészítéskor. A németek csaknem feléről, 49 százalékáról mondható el ugyanez.

A kutatás arra is rámutat, hogy napjainkban már nem csak főzésre használjuk konyhánkat. Európában ötből legalább egy fő végez tornagyakorlatokat heti rendszerességgel ebben a helyiségben, a legtöbben Lengyelországban (a megkérdezettek 42 százaléka) és Hollandiában (a megkérdezettek 37 százaléka), míg az Egyesült Királyságban csak a felnőttek 12 százaléka tornázik itt.

Emellett a megkérdezettek 25 százaléka irodának is használja a konyháját, ami gyakran nappaliként is funkcionál: az emberek csaknem fele, 46 százaléka tölti szabadidejét olvasással, tévézéssel vagy játékkal a konyhában, míg 36 százalékuk innen intézi mindennapi ügyeit is. A Dél-Európában élő emberek közel háromnegyede (73 százalék) olvas vagy néz tévét a konyhájában, míg a németek csupán 45 százaléka teszi ezt havi rendszerességgel.