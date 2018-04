Kölyökkutya üldözte a Google utcatérkép autóját – minden fotón szerepel

Lelkes kiskutya „küzdötte be magát” a Google Maps utcai térképébe: a techóriás autója épp a japán Kagoshimában körözött, mikor egy kölyökkutya üldözőbe vette. Természetesen minden képen szerepel a kitartó kutya.

A Google utcai képe hasznos és szórakoztató beállítás, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy otthonról is bejárhassák a világot. Az utcát feltérképező autó kamerája azonban rendkívül bizarr pillanatokat is megörökíthet: így volt ez a japán Kagoshimában is, ahol egy kölyökkutya üldözőbe vette az utcát feltérképező járművet, és kitartásának köszönhetően az összes fényképen szerepel, és belopta magát a nézők szívébe.

Eleinte egy hajó mellett álldogál a kutya, majd megközelíti a kocsit, végül pedig utánaered. A kanyarokat élesen veszi be, és eltántoríthatatlan, viszonylag sokáig bírja az iramot.

A kutya útját mindenki külön követheti

A Google Térkép segítségével mindenkit követheti a kutyát: a négylábú a hajó mellett áll, és jobbra kell elindulni a parton, hogy utánunk eredjen…