Itt ellenőrizhetjük, kémkedett-e utánunk a Facebookon a Cambridge Analytica

Kicsit zavaros, fele angol, fele magyar oldalon már utána tudunk nézni, hogy a megfigyelt magyarok között vagyunk-e.

Mint beszámoltunk róla, a közösségi oldal hivatalos közleménye szerint tegnaptól a Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít egy figyelmeztetést.

Hazai felhasználókat is érint a Cambridge Analytica kémkedési botránya.

Ugyan a hírfolyamban még most sem látjuk a figyelmeztetést, s a Facebook Súgóközpontban sincs találat a „Cambridge Analytica” kifejezésre keresve, de – ha nehezen is – már fellelhető az oldal ide, vagy az alábbi képernyőképre kattintva, amin megnézhetjük, hozzáfért-e adatainkhoz a visszaélésekkel gyanúsított cég.

Látható, az oldal teteje angolul beszél, aztán a megnyugtató válasz már magyarra vált:

Nyilvántartásunk szerint sem te, sem egyetlen ismerősöd sem jelentkezett be a „This Is Your Digital Life” alkalmazásba.

A Facebook Súgóközpont pedig ezen az oldalon adatvédelemmel kapcsolatos beállítási információkat tesz közzé.

Fotó: MTI/AP/Carolyn Kaster

Mark Zuckerbergnek, a Facebook vezérigazgatójának életnagyságú kartonfigurái sorakoznak a washingtoni törvényhozás épülete, a Capitolium előtt 2018. április 10-én.