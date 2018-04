Bekeményít végre a Facebook?

A közösségi oldal közleménye szerint tegnaptól a Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít egy figyelmeztetést.

Fotó: Reuters

Ennek linkjére kattintva a felhasználók egyszerűen áttekinthetik, hogy milyen alkalmazások férnek hozzá a közösségi hálózaton tárolt adataikhoz.

Olvasói visszajelzések szerint sokan nem látják még a hírfolyamukban a figyelmeztetést. Vélhetően csak arról van szó, hogy még nem jutott el minden magyar felhasználóhoz az értesítés.

Bár az alkalmazások jogosítványainak visszavonására a Facebook adatvédelmi beállításai között bármikor lehetőség van, a közösségi oldal április 9-étől kezdődően az említett figyelmeztetést jeleníti majd meg felhasználói hírfolyamának legtetején.

Az ebben lévő linkre kattintva a felhasználók elnavigálhatnak egy olyan felületre, amelyben áttekinthetik, hogy milyen facebookos alkalmazások férnek hozzá adataikhoz, és ha szeretnék, saját maguk visszavonhatják ezeket az engedélyeket.

Ezen kívül a felületen keresztül a felhasználók áttekinthetik a korábban már törölt (tehát az adatokhoz jelenleg már hozzá nem férő) applikációk listáját.

Azokat a felhasználókat, akiknek adataihoz a This Is Your Digital Life alkalmazás, vagy a Cambridge Analytics cég hozzáférhetett, a Facebook ugyancsak a hírfolyamon keresztül fogja értesíteni: ők egy, a Súgóközponton keresztül elérhető eszköz segítségével kaphatnak információt arról, hogy adataikkal történt-e visszaélés, vagy sem.

Ugyanakkor az alkalmazások hozzáférési jogosítványaival kapcsolatos beállításokat ők is ugyanazon a felületen végezhetik el, mint a többi felhasználó.

Április 9-én a Facebook tudományos kutatási kezdeményezést is bejelentett, amelyen keresztül a vállalat szeretné megerősíteni a társadalomkutatókkal való globális együttműködését.

Ennek első lépéseként egy független, előre tekintő értékelés készül majd a Facebook és a közösségi média választásokra, és a demokráciára gyakorolt hatásáról.

A kezdeményezés keretében tudományos kutatók kapnak majd finanszírozást kutatásaikhoz, valamint hozzáférhetnek a Facebook által védett, adatvédelemmel ellátott adatkészletekhez is. A kezdeményezésről a Facebook blogbejegyezésében olvashatunk további információkat.