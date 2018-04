A Facebook titokban törölte Zuckerberg üzeneteit a Messengerből

A frissen napvilágra került eset sajnos jól példázza, milyen kettős gondolkodás hatja át a magánélet intimitásával kapcsolatban a Facebook gyakorlatát.

Mint a The Verge is írja, a Facebook elismerte, hogy titokban törlik azokat az üzeneteket, amelyeket az alapító és vezérigazgató Mark Zuckerberg küldött a Messengerben.

„Miután a Sony Pictures e-mailjeit 2014-ben feltörték, számos változtatást hajtottunk végre a vezetők kommunikációjának védelme érdekében” – közölte a Facebook szóvivője a TechCrunchnak adott nyilatkozatában.”

A Zuckerberg által küldött régi Facebook üzenetek köddé váltak, az érintetteknél az üzenetek már nem jelennek meg.

A dolog kínos, mert a regisztrált mezei Facebook-felhasználók a Facebook szolgáltatási nyilatkozata szerint bezzeg nem tudják eltüntetni az időközben netán kényelmetlenné vált leveleiket.

Még akkor sem, ha kilépnek a Facebookról: minden meggondolatlan fogalmazásnak nyoma marad.

Facebook now acknowledges it has a two-tiered privacy system in which regular users have to live with their dumb old texts forever and the CEO’s disappear into a memory hole. Let’s remember that next week when they tell Congress how seriously they take our privacy

— Casey Newton (@CaseyNewton) 2018. április 6.