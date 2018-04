Jön az új OnePlus mobil, csak egyre drágább és drágább

Nem csak a kockák tartják sokra hazánkban is a kínai cég okostelefonjait. Leginkább remek ár-érték aránya tette kelendővé, meg a buherálható operációs rendszere.

Nem véletlenül kapta anno a flagship killer, a zászlóshajó-gyilkos nevet. A cseles marketinggel eladott mobil motorházfedele alá (majdnem) annyi jóságot gyömöszöltek a gyártók, mint a legnagyobb márkákba – csak éppen nagyságrendekkel olcsóbban lehetett megvenni.

Évről évre vastagabban fog azonban a gyártók ceruzája, amikor az árcédulára írnak: hamarosan a sikeres termékek sorsára juthat, s árával igazodni fog a többi versenyzőéhez.

A OnePlus a Twitteren közzétette, hogy itt a legújabb készüléke, a 6-os.

A videó nem véletlenül mondja, hogy „the speed you need”, hiszen minden jel szerint most is pazarul bánnak a hardverrel: Snapdragon 845 chipset, 8 GB RAM és 256 GB tárhely lesz benne. Persze Oreo 8.1 oprendszerrel.

Sajnálatos módon, mint annyi más iPhone X másolaton, bizonyára ennek tetején is ott éktelenkedik majd a „notch”, a szenzorok szemzavaró szigete. „Tanuld meg szeretni a notchot”, mondta Carl Pei, az egyik alapító.

(Kép forrása: The Verge)

A Gizmochina értesülése szerint a júniusban landoló készülék ára rendületlenül növekedik: a 64 GB-os változat 523 dollárba, a 128 GB-os 602 dollárba, a 256 GB-os pedig 697 dollárba kerül majd.