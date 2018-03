Kondenzátormikrofonos gaming fejhallgatót mutatott be a Logitech G

A fejhallgató minőségének és tiszta hangzásának köszönhetően még a legapróbb neszekre is felfigyelhet a játékos, legyen az akár az ellenfél lopva közeledő lépéseinek zaja.

A vállalat a Logitech G PRO-t a világ legkiválóbb e-sportolóival, a TSM, a G2 Esports és a London Spitfire játékosaival szoros együttműködésben fejlesztették ki.

Az új fejhallgató masszív, viszont kifejezetten könnyű építésű, ezért rendkívül kényelmesen használható hosszú játékmenetek alatt is.

A készülék az Electronic Sports League CS: GO Pro League, az ESL One és az ESL Premiership hivatalos fülhallgatójaként is ismert, számos vezető csapat és játékos választja, ha fülhallgatóról van szó.

Hangsugárzóit fejlett hibridhálós anyagokból fejlesztették ki, hogy a G fejlett audio-profiljaival kombinálva gazdag, ütős basszust, tiszta és precíz magas tartományt nyújtsanak, hihetetlenül alacsony torzítás mellett.

A zavartalan játék érdekében akár 50 százalékkal hatékonyabb zajszigeteléssel rendelkezik, mint a korábbi Logitech G fülhallgatók. A fülhallgató párnája maximális passzív hangszigetelést biztosít.

Az első dolog, ami a fejhallgató viselésekor eszembe jut, az a zajszigetelés. Olyan jó, hogy 100 százalékig csak a játékra tudok összpontosítani, mondta Kenny “kennyS” Schrub, a G2 Esports játékosa.

A zajszűrős mikrofon a korábbiakhoz képest szélesebb frekvenciatartományt, valamint alacsonyabb jel-zaj arányt és nagyobb érzékenységet nyújt, emellett a jobb működés érdekében sokkal mozgékonyabb és könnyebben hajlítható mikrofonszárat kapott.

Nem lesz olcsó: várhatóan áprilisától lesz elérhető 99 eurós áron.