Tévhit, hogy az MI helyettesíteni fogja az embert

A mesterséges intelligencia területével foglalkozó új könyv választ ad a kérdésre, hogyan fogja meghatározni az emberek és gépek közötti "kollaboratív intelligencia" az üzleti tevékenységek jövőjét.

Az Accenture két szakértőjének új könyve, a Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI szerint a mesterséges intelligencia (MI, AI – Artificial Intelligence) valódi erőssége abban rejlik, hogy lehetővé teszi a vezetők számára, hogy felismerjék és újragondolják szervezetüket az ember-gép együttműködés révén, amely teljes iparágakat és üzleti folyamatokat fog átformálni.

Ember + gép: a munka újragondolása a mesterséges intelligencia korában

Paul Daugherty, az Accenture technológiai és innovációs igazgatója, valamint Jim Wilson, az Accenture Research informatikai és üzleti kutatási igazgatója tapasztalatai és 1500 szervezet bevonásával végzett kvantitatív és kvalitatív kutatás alapján a tanulmány cáfolja azt a széles körben elterjedt tévhitet, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek előbb utóbb minden iparágban helyettesíteni fogják az embereket.

A szerzők szerint ez igaz lesz ugyan néhány munkakör esetében, ahol az AI révén automatizálják a feladatokat, de a mesterséges intelligencia nagyrészben kiegészít, nem pedig helyettesíti majd az emberi képességeket.

“A kutatásunk azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia erősségeinek teljes kiaknázásához az üzleti vezetőknek ’kollaboratív intelligenciára’ (collaborative intelligence) kell változtatniuk a munkatársak és gépek közötti kapcsolatot” – nyilatkozta Daugherty.

“Más szóval a mesterséges intelligencia nem arról szól, hogy mesterséges szuperembereket hozzunk létre, hanem azt, hogy a technológiát állítsuk az emberek szolgálatába, akik így képesek lesznek gyorsabban tanulni és ezáltal többet elérni. Tehát az embereket ruházzuk fel szuperképességekkel!”

Az emberek és gépek együttműködése megnyitja az utat a szerzők által az üzleti átalakulás “harmadik hullámának” nevezett trend előtt (az első, a Henry Ford által bevezetett hullám a folyamatok szabványosításáról szólt, a második a 90-es évek végén tetőzött üzleti folyamatok újratervezésének mozgalmával).

A harmadik hullám létrehozza azt, amit a szerzők „hiányzó középnek” (missing middle) neveznek: egy dinamikus és változatos teret, amelyben az emberek és a gépek úgy működnek együtt az üzleti teljesítmény növelésének érdekében, hogy az emberek maximálisan kihasználják az AI előnyeit, a gépek pedig a fejlettebb képességeket biztosítanak az emberek számára.

A könyv három teljesen új munkakörtípust is azonosít a “hiányzó közép” esetében, amely a mesterséges intelligencia sikeres és megfelelő bevezetéséhez szükséges: