Virtuális csatatérré változik Budapest a hétvégén

Március utolsó hétvégéjén Budapesten mérik össze tudásukat a virtuális valóság legkiválóbb versenyzői. A gamerek és a virtuális sport iránt érdeklődők kedvenc időtöltésüknek hódolhatnak a V4 Future Sports Festival keretében, de a látványos hang- és fényeffektek, az óriáskivetítő és az adrenalin még a laikus látogatót is könnyűszerrel elvarázsolhatja.

Míg a digitális média forradalmasította a vásárlást, a beszélgetést, a randevúzást, a politikát és a fogyasztói társadalom kiterjedését, szabadidőnkben ugyanazokat a sportokat űzzük, mint szüleink és nagyszüleink. Látszólag minden változatlan, de ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk a számítógépes játékokat, nem csupán világhírű játékosokkal és egy óriási közönséggel találjuk magunkat szemben, hanem a 21. század egyik legígéretesebb befektetésével.

Az e-sport sikere abban rejlik, hogy megálmodói már a projekt eleje óta arénákba és egy nagyközönség elé tervezték a játékok nívósabb versenyeit, pénzügyi biztosítékként pedig a több száz milliós online nézőközönségre alapozzák a rendszer fenntarthatóságát.

Ez a vízió március utolsó hétvégéjén hazánkban is megvalósul, ahol a gamerek és az e-sport iránt érdeklődők egy egész hétvégét át kedvenc időtöltésüknek hódolhatnak a BOK Sportcsarnokban – és akinek nem áll módjában elutazni a fesztiválra, az otthonról, interneten nézheti végig a hétvége legfontosabb viadalait. Az impozáns színpad, a hang- és fényeffektek, az egyéni és a közös játék okozta adrenalin elsősorban a játékot ismerő, lelkes nézőknek szól, de felkeltheti azok érdeklődését is, akik most szeretnének megismerkedni a jövő egyik kiemelkedő mozgalmával.

Egész hétvégén élőben sugározzák a versenyeket

A V4 Future Sports fesztivált az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület szervezésében követhetjük nyomon, a konferenciát és a versenyeket pedig élőben is lehet követni:

Hazánkban még nem tartják sportnak az e-sportot

Március utolsó hétvégéjén Magyarországon a sor, hogy bebizonyítsa: a nyári vizes világbajnokság után az e-sport nemzetközi tornájának döntője is jó kezekbe került. Hazánkban egyelőre még nem épült be a köztudatba, hogy az e-sport is sport, pedig készségeket fejleszt, gondolkodásra és gyors reakciókra késztet, és sikerélményt ad.

Magyarországon körülbelül egymillióan játszanak videojátékokkal, az e-sportolók száma pedig 200-250 ezerre tehető. A hétvégi fesztivál azért valósulhat meg a fővárosban, mivel hazánk – a többi e-sportos eseménynek otthont adó településhez hasonlóan – felismerte az e-sportban lévő gazdasági potenciált és annak üzletággá való fejlődését. A V4 Future Sports Fesztivál ráadásul arra is kiváló lehetőséget adhat, hogy az európai régióban növeljük befolyásunkat ezen a területen.

Százmilliók követik online a virtuális csatákat

Az e-sport történelme során kétségtelenül a legizgalmasabb és leggyümölcsözőbb időszakát éli. A 2017-es év rekordszintű gyarapodása után idén már egymilliárd dolláros bevételre számítanak a befektetők. Ugyan a vízválasztó korszak az elmúlt öt évben köszöntött be, tavaly több mint 258 millió rendszeres látogatója volt az e-sportokat közvetítő internetes oldalaknak, a legsikeresebb játékosok pedig dollármilliókért keltek versenyre.

Mikor 2001-ben az ESL és az Intel „egymásra találtak”, még nem tudhatták, hogy kapcsolatuk egy életre szóló együttműködést eredményezhet. Megismerkedésük után hat évvel a két vállalat a digitális forradalom hajnalán létrehozta közös alkotását, ami nem csupán megújította az iparágat, de az emberek életét is gyökereiben változtatta meg. Az e-sport mára az egyik leggyorsabban fejlődő új sportág, ami a technikai, a precíziós és a szellemi sportok határterületén helyezkedik el, a digitális íráskészség fejlesztése mellett pedig a csapatban való munkavégzést és a nyelvtanulást is segíti.

Az e-sport képes a jövőbe repíteni a városokat

A digitális sport az iparvárosokat is képes a jövőbe repíteni. Ez történt a lengyel Katowice városában is, ahol minden év februárjában megtelik a Spodec stadion játékosokkal, és nem utolsó sorban a miattuk beözönlő rajongótáborral. Fiúk és férfiak ezrei – tisztelet a kivételnek – gyűlnek össze, hogy megnézzék az Intel Extreme Masters döntőjét, ami az e-sportok olimpiájának fele meg.

De ezek a viadalok nem csupán versenyek: a csarnokokban felsorakoznak az új termékeiket bemutató cégek, a látogatók pedig olyan ülésekben játszhatnak, amik 360 fokos fordulatokra is képesek. A zaj általában süketítő, folyamatosan robbantanak vagy fegyverrel lőnek a képernyőkön, a kijelzők pedig minden egyes „öléssel” szó szerint felgyulladnak.

Az Auschwitztól ötven kilométerre levő Katowice bányászvárosa egyik napról a másikra a jövő jelképévé vált. A bányászatot felváltotta a szórakoztatóipar, a települést pedig csak az e-sport Woodstockjaként emlegetik, ami több mint egy zenei fesztivál. A rendezők szerint mozgalommá alakult át. Tavaly több mint 170 ezer résztvevője volt a versenyeknek, 46 millió néző pedig az interneten keresztül követte a csatározást.

Négy sportágban nevezhetnek a fiatalok

A nemzetközi rendezvényekhez hasonlóan a budapesti e-sport fesztiválon is a négy legismertebb versenysportágban nevezhetnek a fiatalok: a League of Legends és a Counter Strike: Global Offensive csapatjátékokra, illetve a Clash Royale és a FIFA egyéni játékokra. A rendezvényen az e-sport és sportcsapatok is találkozhatnak, illetve a versenyen nem csak e-sportok, de sportok is bemutatkoznak, ahol lesz darts, szkander, íjászat és horgászat is.

A digitális íráskészség fejlesztése mellett a csapatban való munkavégzést és a nyelvtanulást is segíti. A legtöbb videójáték nyelve az angol, amelynek ismerete ma már nélkülözhetetlen a versenyképességhez. Ezenfelül a játékosok gyakran beszélnek egymással játék közben, így országokon átívelő, globális kommunikációra kapnak lehetőséget. Mindezek mellett az e-sport tudatosságra ösztönzi a résztvevőket, hiszen a játékosok tudatosan gyakorolnak bizonyos játékokat, hogy abban minél magasabb szintre jussanak, minél több tapasztalatot szerezzenek.