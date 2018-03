A rendőrség kiadta a gyalogost halálra gázoló önvezető autó videóját

Látható, amit a kocsi kamerái automatikusan rögzítettek az utcáról, az úttesten átkelő gyalogosról, illetve az autó utasteréről.

Mint ismert, az Uber robotautója halálra gázolt egy gyalogost az amerikai Tempében, Phoenix külvárosában. Ez a világon az első halálos gyalogosbaleset, amelyet önvezető jármű okozott.

A 49 éves Elaine Herzberg négysávos úton, gyalogátkelőhelyen kívül tolta át a kerékpárját.

Az Uber önvezető járműve, egy Volvo XC90 SUV típusú autó 65 km/óra sebességgel haladt, és fékezés nélkül ütötte el a gyalogost, aki a kórházban belehalt sérüléseibe.

Ott volt a kormánykerék mögött Rafael Vasquez biztonsági sofőr, de a jármű automatikus vezérlésre volt kapcsolva.

A rendőrség közzétette a Twitteren a tragédia előtti pillanatokat:

