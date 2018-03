Ennyibe fognak kerülni az új Huawei csúcsmobilok

Nem irónia a „csodamobil” kifejezés használata, mert mint beszámoltunk róla, Richard Yu, a Huawei vezére a minap egyenesen azt állította a Forbes tudósítása szerint, hogy új okostelefonjuk kamerája az összes vetélytársét legyőzi.

A Huawei P20-ról beszélve egy előadáson Yu színpadiasan felvett egy iPhone X-et az asztalról és azt mondta:

„Beleértve ezt is.”

Mint a híresztelésekből tudható, háromkamerás mobillal jön a Pro csúcsváltozat. A harmadik kamera valódi újdonságot tartogat: minden bizonnyal a Huawei mesterséges intelligencia újításának támogatására szerelik bele.

A hivatalosan március 27-én bemutatandó Huawei mobilokról folyamatosan csepegtetik az adatokat.

Roland Quandt a Twitteren tette közzé, hogy a három változatból (P20, P20 Lite és P20 Pro) csak a két nagyot, a P20-at, és a P20 Pro-t fogják Európában árusítani.

What you get for ur money when buying the P20/P20 Pro (WEU):

P20 = 5.8in, 4/128GB = 679 Euro.

P20 Pro = 6.1in (not 6.01), 6/128GB = 899 Euro.

no other memory variants planned for Euroland, it seems. Other regions will get more variants. Some more official shots (size comparison): pic.twitter.com/ldi9oZ9jbj

— Roland Quandt (@rquandt) 2018. március 18.