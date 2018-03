„Emberszabású” mentőrobotot fejlesztettek ki az olaszok

Mentőrobotot építettek olasz fejlesztők: Walk-Man tud tüzet oltani vagy törmelékeket rakodni is. Ha beválik, Walk-Man és társai néhány év múlva már részt vehetnek a mentésben katasztrófák helyszínén.

Használja a poroltó készüléket és a törmelékeket is eltakarítja Walk-Man, a Olasz Technológiai Intézet legújabb fejlesztése. A robotot kifejezetten arra tervezték, hogy katasztrófák esetén segítse a tűzoltók, mentők munkáját.

A Walk-Man mentőrobot. Forrás: M1

Walk-Man egy három évvel ezelőtti prototípus továbbfejlesztett változata, elődjénél már sokkal gyorsabban és pontosabban dolgozik. Könnyebb és erősebb is, karjai egyenként tíz kilót tudnak megemelni.

A Walk-Man projekt vezetője szerint annak érdekében, hogy egy robotot sikeresen lehessen használni egy bevetésen, arra kell törekedni, hogy minél jobban hasonlítson az emberre.



A robot egyelőre még nem önállóan, hanem egy ember segítségével hajtja végre a feladatokat, az irányító egy speciális érzékelőkkel ellátott ruhát visel. A robot fejébe 3D-lézerszkennert, mikrofonokat és kamerákat is szereltek, így kezelője pontosan azt látja, amit a gépember.

Walk-Man és társai a tervek szerint néhány év múlva már részt vehetnek a mentésben katasztrófák helyszínein. Nagy előnyük, hogy a legveszélyesebb területekre is be lehet őket küldeni, ahol akár életeket is menthetnek.