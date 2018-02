Hamarosan indul az új vezeték nélküli technológia tesztelése Budapesten

A második negyedévben indítja a Magyar Telekom az új, akár egy gigabájtos sávszélességet biztosító vezeték nélküli technológia tesztelését - mondta Christopher Mattheisen, a vállalat vezérigazgatója az MTI-nek adott interjúban a barcelonai Mobil világkongresszuson (MWC).

Terveik szerint néhány száz háztartásnak lesz lehetősége ingyen kipróbálni az új szolgáltatást, ami a 60 gigahertzes ingyenes spektrum használatára épül. A technológiát a Facebook a Deutsche Telekommal együttműködésben fejleszti. A kiválasztott háztartásokat – nem csak Telekom előfizetőket – 100 darab kisméretű, könnyű, villanyoszlopokra, utcai bútorokra és épületekre felszerelendő antennával szolgálja majd ki a Magyar Telekom – ismertette Christopher Mattheisen.

Az új technológiát a tesztidőszakot követően 2020-ban vezethetik be a nemzetközi piacokon.

Közölte: a másik jelentős, Magyarországot is érintő újdonság az európai repülőgépes internethálózat indulása. A Deutsche Telekom a műholdas Inmarsattal és a Nokiával közös fejlesztésének lényege, hogy nem csak műholdon keresztül, hanem földi bázisállomások segítségével biztosítják az internetet az utasoknak. A speciális bázisállomások 30 európai országban találhatóak, köztük öt Magyarországon. Egy európai légitársasággal kötöttek már megállapodást, a szerződéskötések folyamatban vannak, a szolgáltatás a tervek szerint nyáron lesz elérhető a repülőgépeken – mondta.

A világkongresszus iparági trendjeit ismertetve kiemelte: idén az 5G a globális szabványosítás miatt a legfontosabb téma minden szolgáltatónál, ez júliusban várható, minden gyártó erre készül. Hozzátette: 2019-től már kereskedelmi szolgáltatások is megjelennek az 5G hálózaton, a gyártók minden fejlesztésüket ehhez igazítják.

További kiemelt témák a Big Data, a mesterséges intelligencia (AI) és a felhőalkalmazások. Ugyanakkor rámutatott: nem önmagukban az egyes új technológiák érdekesek, hanem ezek jövőbeni együttműködése. Kitért arra, hogy idén a készülékgyártók a kamerák fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, az akkumulátorok teljesítménye pedig kissé javult. A mobil eszközökbe beépített szenzorok alkalmazási területe egyre bővül, amire szerinte érdemes figyelni. Példaként említette, hogy egy kamerába épített érzékelő képes az arc diagnosztizálásával a test érintése nélkül a pulzus mérésére. Egy másik szenzor EKG-t és vérnyomást is képes mérni. Ezeknek a szenzoroknak és a hozzájuk rendelt algoritmusoknak a használata kevésbé látványosan, de folyamatosan fejlődik.

Idén sok cég stratégiájában szerepel a hangvezérlés és az AI használata, aminek egyre több gyakorlati megjelenése van. A Deutsche Telekom új fejlesztése egy hangvezérelt asszisztens, amelyet idén nyáron vezetnek be Németországban. Ennek lényege, hogy egy okos hangszórón keresztül több különböző otthoni szolgáltatást – tv-csatornaváltást, világítást, fűtést – lehet vele irányítani.

Kitért arra is, hogy a Magyar Telekom folyamatban lévő hálózatfejlesztései kiegészítik egymást, részben egymásra épülve. Az új, Facebookkal közös hálózatfejlesztés költségére nincs publikus adat, a vállalat gyorsjelentése szerint ezen kívül 90 milliárd forintot költenek hálózatfejlesztésre Magyarországon és Macedóniában.

A Barcelonában évente megrendezett Mobil világkongresszus a mobil iparág legjelentősebb rendezvénye, amely az idén február 26-tól március elsejéig tart. Az idei kiállításon több mint 2300 cég mutatkozik be, és több mint 100 ezer látogatóra számítanak. Az eseményen részt vesznek a legnagyobb mobilkészülék-gyártók, a kiegészítőket, tartozékokat készítő cégek, kiállítanak a hálózati eszközöket, hardver komponenseket szállítók és a szoftverfejlesztők, megjelennek a nagy mobilszolgáltatók, valamint biztonsági megoldásokat nyújtó vállalatok is. Az idei kiállítást “Teremtsünk egy jobb jövőt” – mottóval rendezik, az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak támogatását is szem előtt tartva.