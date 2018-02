Totális káosz a bitcoin körül - tiltjuk vagy támogatjuk?

Január elején még 14 ezer dollár fölött jegyezték a népszerű virtuális valutát, bátor befektetői pillanatok alatt gazdagodtak belőle.

A hónap második felében aztán rohamosan esett az értéke, múlt pénteken pedig 9000 dollár alá került. Kis ideig 8000 alatt is volt, aztán 8600-ra visszaerősödött: cikkünk megjelenésekor 7600-on áll.

Így alakult a kriptovaluta árfolyama január 31-től máig. (Friss adatokat ide, vagy a képre kattintva kaphatunk a napiárfolyam.hu oldalán.)

Konzervatív elemzők régen óvnak a kriptopénzektől, amelyek hatalmas kilengéseikkel pillanatok alatt nagy nyereséget és ugyanakkora bukást hozhatnak, megingathatják a hagyományos, bankok uralta-szabályozta piacot.

Mint ismert, Japán pénzügyi felügyelete ellenőrizné az összes szigetországi kriptodeviza-váltót.

A japán pénzügyi felügyelet (FSA) ellenőrzést helyezett kilátásba minden kriptodeviza-váltónak és tevékenységének javítására szólította fel hétfőn a Coincheck elektronikus kereskedési platformot, amelytől 534 millió dollár értékű digitális devizát loptak el hekkerek.

A tokiói székhelyű Coincheck.com oldalon akkor a bitcoint kivéve minden kriptodeviza kereskedését felfüggesztették.

Múlt héten a Facebook közölte, hogy új stratégiája szerint megtiltja minden felületén a kriptovaluta-reklámokat.

Elég nagy változás ez, különösen ahhoz képest, hogy Mark Zuckerberg év elején – kilencedik éve szokás szerint közzétett újévi fogadalma szerint – még „szerette volna magát mélyebben beleásni a kriptotémába”, hogy „hogyan fordíthatnánk azt javunkra a szolgáltatásainkban”.

Ehhez képest nagyjából ugyanakkor az eddig csak pletykált hírt, hogy a Samsung óriásvállalat belép a bitcoin-üzletbe, hivatalosan is megerősítették.

Samsung (Yes Samsung) has entered production phase of ASIC miners and mining equipment specialized for bitcoin and cryptocurrency mining. This is unprecedented. I believe this would provide Bitmain its first real competitor.https://t.co/66fwxozEVP

— Joseph Young (@iamjosephyoung) 2018. január 30.