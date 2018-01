Már a spájzban van az első magyar kriptovaluta

A jövő év márciusában dobják piacra az első kelet-közép-európai kriptovalutát, a koronát Bustya Attila, drón- és kivervédelmi szakértő és csapata jóvoltából. De miért is érdemes egy új ilyen valutával a piacra jönni? Milyen jövő vár a kriptovalutára? Budapesten már lakást is kínáltak bitcoinért, és van, aki nászajándékba is ezt kért, pedig az ünnepek alatt sokat zuhant állítólag az értéke. De pontosan mi is a kriptovaluta? Hogyan lehet használni és mennyire biztonságos?