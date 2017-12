Nemzetközi SIM, előre foglalás és társai – tízezreket spórolhatunk egy jó utazástervezéssel

Nem elég az év végi, év eleji akciós utazási vagy szállásajánlatokra lecsapni, sok múlik azon is, hogy mennyire előrelátó módon készítjük elő külföldi kiruccanásainkat. Az M1 Kosár című fogyasztóvédelmi magazinja egy csokorba gyűjtötte a hasznos tanácsokat.

Mátai András gyerekkora óta járja a világot, több mint 30 országot felfedezett már. Vannak helyek, ahol hónapokat, vannak, ahol éveket töltött. Ma már útra tud kelni úgy is, hogy útközben köti meg a biztosítást, illetve a rutin úgy hozta, hogy van egy külön csomagja, amelyben az összes kártyát tartja: az „utazós” bankkártyát és az oltási kiskönyvet is. Ráadásul már akár fél óra alatt is képes összecsomagolni.

Testvérével, Péterrel annyi utazáson vannak túl, hogy saját weboldalt is készítettek, ahol úti beszámolókkal és hasznos tanácsokkal látják el az okosan utazni vágyókat. Mivel Péter kétgyerekes apuka, így a családdal utazók is találnak hasznos tippeket a cikkek között, például arra vonatkozóan, hogy hová érdemes utazni kisgyerekkel, és hogy milyen rendszer szerint csomagoljunk annak érdekében, hogy semmi ne maradjon otthon.

Ők például okostelefonos applikációt használnak, abban szokták jelölni, hogy mi az, amit már elraktak, és mi az, amit nem.



Legjobb repülőjegy, ideális útvonal

Az utazás kritikus pontja a repülőjegy-vásárlás. Ma már több, a légitársaságokat listázó oldalról ki tudjuk választani a legkedvezőbb árú jegyet vagy a legideálisabb útvonalat. Ilyen például a Google Flights tervező is, amely trendeket ad meg az útvonal átlagos árai és az alternatív útvonalak tekintetében.

Fontos, hogy a repülőút alatt is figyeljünk minden részletre. A késések és túlfoglalások miatt nem elég csak kedvező árú jegyet találni, fontos az is, hogy a saját érdekünkben dokumentáljuk az utazásainkat. Egy európai uniós rendelet szerint ugyanis a repülőjárat késése, törlése vagy túlfoglalás esetén kártérítés jár az utasnak – azon felül, hogy törlésnél esetleg alternatív járatot ajánlanak fel.

Fotó: Shutterstock

A kártérítés összege kilométerfüggő és 250-től 600 euróig terjedhet. Fontos, hogy őrizzük meg a beszállókártyánkat, vagy ha például túlfoglalás miatt nem férünk fel a gépre, ragaszkodjunk jegyzőkönyv felvételéhez – hangzott el a fogyasztóvédelmi magazinban.

800 forint/SMS, 1200 forint/perc

Rengeteg költségtől kímélhetjük meg magunkat azzal is, ha már az utazás tervezéskor figyelünk arra, hogy külföldön is okosan használhassuk a telefonunkat.

Mert az EU-n kívül horribilis tarifákkal is találkozhatunk, Japánban például egy SMS mintegy 800 forint, egypercnyi telefonálás pedig 1200. De léteznek úgynevezett nemzetközi SIM-kártyák (így a CitySIM), amely a telefonba helyezve mindig a helyi hálózatra csatlakozik, és így lehetséges normál díjért telefonálni, internetezni.

Nem árt az sem, ha előre feltérképezzük, hogy hol és mit szeretnénk látni az adott országban. Az előkészítésen sok múlik, a hozzáértő javaslat szerint a helyiek szokásait érdemes követni és minimum egy helyi éttermet fölkeresni.

Előzetesen foglalhatunk szállást, transzfert, illetve belépőket programokra, múzeumokba is – érdemes időt szánni egy-egy utazás gondos előkészítésére, mert sok ezer forintot spórolhatunk vele.