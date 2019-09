A kutyák úgy élnek, mint gazdáik, ezért elhíznak és allergiásak is lehetnek

Az elmúlt pár évben a kutyák még közelebb kerültek az emberhez, még szorosabb kötelék alakult ki az ebek és gazdáik közt. Együtt élnek a lakásban, így jelentősen csökkent a kutyák mozgáslehetősége. Lényegében úgy él a kutya is mint a gazdája, ezért elkerülhetetlen, hogy az állatnál is megjelennek a civilizációs problémák.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/EPA/Thomas Delley)

Egyre több új betegség válik elterjedté

A kutyatartók véleménye megoszlik abban, hogy a száraz táp, a házi koszt, a vegyes étrend vagy a nyers hússal való táplálás a legegészségesebb-e a kutyák számára. A Kossuth Rádió Napközben műsorában többek közt erről is beszélt Böszörményi Andrea kisállat dietetikus.

Azt is elárulta, hogy a legsúlyosabb civilizációs probléma a kutyák esetében a kóros elhízás. Magyarországon a kutyák 25–50 százaléka ebben a betegségben szenved, mivel a kutyatartók túletetik kedvenceiket, emellett pedig nem biztosítják számukra a kellő mozgáslehetőséget.

A cukorbeteg kutyák száma is nőtt, és ez egyre komolyabb gondot okoz úgy a kutyának, mint a gazdájuknak. A nem megfelelő életmód allergiát is okozhat kedvenceinknek – mondta Böszörményi Andrea.

A betegségek megelőzésében kulcsszerepe van a megfelelő étrendnek

Ezek a betegségek viszont egy egyszerű étrendváltással – száraz tápról nyers húsra való áttérés – nagymértékben csökkenthetők, vagy akár meg is előzhetők – mondta el a műsorban Böszörményi Attila kutyaséf. Hozzátette, a kutyák esetében is igaz a közmondás, az vagy, amit megeszel.

A kutyák tarajos fogazatúak és rövid emésztőrendszerük van, így legkönnyebben a nyers húsban lévő fehérjéket tudják hasznosítani, viszont számukra is fontos a megfelelő kalcium-, fehérje- és ásványianyag-bevitel. Ezért fontos, hogy a gazdák odafigyeljenek a hús, a csontos hús és a csont arányára is, hiszen a nagyobb adag csontbevitel magasabb kalciumbevitelt is jelent.

Böszörményi Attila hangsúlyozta, hogy a nyers sertés-, illetve vaddisznóhús kerülendő ételnek számít, ahogy a megfőzött vagy megsütött csont is, mivel a hő hatására a rugalmas, puha csontokból a kollagén eltűnik, ezáltal szilánkos és kemény lesz, ez komoly veszélyforrás lehet a kutyánk számára.

Szeptember 15-én rendezik meg Budapesten, a Kamaraerdőben az első kutyaegészség-fesztivált, a Farkasfesztet, melynek célja a kutyatartók segítése abban, hogy felelős gazdákká váljanak. Az állatorvosi tanácsadás, a fizikoterápiás állapotfelmérés mellett húspiac is várja az érdeklődőket.