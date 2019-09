Magunkra szabhatjuk az Apple új okosóráját

Szeptember 20-tól Magyarországon is elérhető az Apple Watch 5-ös szériája. Újdonság, hogy kedvünk szerint állíthatjuk össze karóránkat a gyártó erre a célra létrehozott alkalmazásában.

Az Apple Watch Series 5 bejelentésével egyidejűleg az Apple elindította az Apple Watch Studio alkalmazását is, amely lehetővé teszi, hogy a számunkra tetsző óratokhoz kedvünk szerint válasszunk szíjat. A szolgáltatás jelenleg az Apple weboldalán és az Apple Store App alkalmazásban érhető el, de a jövőben az Apple kiskereskedelmi üzleteiben is elérhető lesz – írja a The Verge.

Korábban az Apple csak az általa kínált tokok és szíjak közötti választást tette lehetővé. A gyártó most rengeteg tok- és szíjkombinációt kínált, amely a Watch Studio alkalmazáson keresztül kiválasztható.

Az Apple magyarországi honlapján felhívja a figyelmet, hogy a tok- és szíjkombináció csak egy adott kollekción belül (Apple Watch, illetve Apple Watch Nike) hozható létre.