Különleges megoldást kínál egy japán cég a testszag ellen

Uehara Mikiya, a Benefit-ion elnöke elsődlegesen abban nyújt segítséget az ügyfeleknek, hogy megértsék és elfogadják saját illatukat – olvasható a The Japan Times hírei közt.

Uehara szerint kiváltképp a fiataloknál gyakori, hogy túlzottan aggódnak a testszag miatt. Sokakon annyira eluralkodik az aggodalom, hogy nem mernek emberek közé menni, és miután a bőrgyógyászati kezelések és a pszichoszomatikus terápiák nem használtak, hozzájuk fordulnak.

