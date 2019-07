Háromezer-ötszáz éves lépcsősort találtak az észak-izraeli Hacorban

A különleges, lenyűgöző lépcsők azt sugallják, hogy további gazdag leletek feltárására lehet számítani – közölték a lappal a jeruzsálemi Héber Egyetem régészei a hacori uralkodó palotájának főbejáratához vezető 3500 éves lépcsők alapján.

A galileai Hacor nemzeti parkban már harminc éve folytatnak ásatásokat, jelenleg Amnon Ben-Zur professzor és Sulamit Becher vezetésével, és korábban már feltárták az uralkodói palota jelentős részét.

Tel Hazor is considered the biggest and most important of the archeological sites in Israel, and as such had been announced as a world heritage site by @UNESCO.https://t.co/isUiirIDDa

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 24, 2019