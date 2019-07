Ezeket az ételeket fogyasztották az első űrhajósok

Júliusban lesz pontosan ötven éve, hogy az Apollo–11 űrhajósai, Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Holdra léptek.

Az Apollo-programot 1961 és 1972 között hajtotta végre az Egyesült Államok, és kezdetben fejtörést okozott, vajon milyen ételek lehetnek megfelelőek az űrhajósok számára a nem mindennapi körülmények között. Nemcsak az ételek összetétele, kiválasztása, hanem az elkészítési mód is alapos átgondolást igényelt.

Az 1961-es első felszállás óta az űrhajósok alacsony rosttartalmú, de tápláló és kiadós reggelit szoktak fogyasztani az utazás előtt. Az első küldetéseknél még korlátozták a kávéfogyasztást a vízhajtó tulajdonsága miatt, azóta azonban már megengedett – olvasható a BBC cikkében.

Az első amerikai, aki az űrben fogyasztott ételt, John Glenn volt. 1962-ben öt óra alatt kerülte meg a Földet, menüje pedig tubusos almapüré volt. Ezzel bebizonyosodott, hogy

a súlytalanság állapotában is lehetséges nyelni és emészteni.

Az 1960-as évek közepén a Gemini-programban részt vevő két asztronauta napi kalóriabevitelét 2500 kalóriában állapították meg, és műanyag csomagolású fagyasztva szárított ételeket kaptak. Ezek már kissé ízletesebbek voltak, mint a tubusos változat.

Az Apollo-küldetések során, amikor az űrhajósoknak már megengedtek egy kis testmozgást, a kalóriabevitelt 2800-ra emelték. További előrelépést jelentett, hogy az ételeket nem tubusból vagy szívószállal lehetett fogyasztani, hanem néhányat már kanállal is.

Az Apollo-űrhajók élelmiszer-raktárában már sütemények, csokoládé és sós ropogtatni valók is helyet kaptak, sőt még rágógumi is. Italként pedig instant kávét, teát, kakaót vagy limonádéd is fogyaszthattak.

Az Apollo–8 legénysége 1968-ban különleges vacsorában részesült, amikor karácsony napján hazafelé tartottak küldetésükről. Egy teljes karácsonyi menüt kaptak, amelyhez már vizet sem kellett hozzáadni, valamint még egy kis brandyt is – ezt azonban elővigyázatosságból nem merték meginni.

A változatosabb ételek és a megnövelt kalóriamennyiség ellenére azonban

majdnem minden űrhajós súlyvesztést tapasztalt.

Neil Armstrong az Apollo–11-en négy kilogrammot, Jim Lowell az Apollo–13-on hat kilogrammot fogyott, főként a dehidratáció miatt.