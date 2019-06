Robotrendőr járőrözik Kaliforniában

Robotrendőr állt szolgálatba a kaliforniai Huntington Park településen a lakosok védelméért – szerepel az NBC News hírei közt.

A Southern California police force is welcoming a robot to the department.

Huntington Park police department says the blue-and-white rolling robot serves as an extra set of eyes for areas such as parks and buildings that police might not have time to patrol. pic.twitter.com/vWhGWjuAt6

— NBC News (@NBCNews) June 20, 2019