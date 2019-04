Ötezer éves selyemhernyót ábrázoló faragványt találtak Kínában

A tartományi főváros, Csengcsou régészeti intézetének szakemberei úgy vélik, hogy a 6,4 centiméter hosszú, csaknem egy centiméter széles művészi munka a Kínában talált eddigi legkorábbi faragvány. A selyemhernyó egy C betűt formáz, begörbített hátával és felfelé néző fejével és farkával.

The discovery of a 5,000-year-old boar tusk carving of a silkworm in central China's Henan will help trace the origin of silk and showcase the ingenuity of Chinese ancients https://t.co/BszNG0hVff pic.twitter.com/MMiRPfS1a6

— China Xinhua News (@XHNews) 2019. április 25.